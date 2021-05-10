比特犬咬死馬爾濟斯 法官認定寵物如伴侶判賠17萬

新北一名林姓女子飼養馬爾濟斯14年，2019年間，林女丈夫帶馬爾濟斯到林口公園散步，2隻比特犬突掙脫飼主李姓男子的牽繩，朝馬爾濟斯衝來並輪流拋咬，馬爾濟斯急救後仍不治死亡。林女及其丈夫向李男求償72萬餘元。新北地方法院認定馬爾濟斯與林女一家近似於家人的伴侶關係，因此判李男要賠償醫療、精神慰撫金等費用共約17萬元，可上訴。

林女及其丈夫提告指出，林女丈夫在2019年10月27日上午帶馬爾濟斯到林口公園散步，在草地休息時，見到李男牽了2隻比特犬朝他們走過來，不料，比特犬突然掙脫牽繩，暴衝並拋咬馬爾濟斯，李男雖有叫喊但並未出手制止比特犬繼續撕咬。

林女丈夫趕快上前徒手拍打、拉扯比特犬，一旁打棒球的民眾也加入制止比特犬，仍無法讓比特犬鬆口，直到馬爾濟斯渾身是血、奄奄一息時，比特犬才鬆口。林女丈夫緊急將馬爾濟斯送醫，但當天中午就急救無效死亡。

林女及其丈夫主張，農委會已公告比特犬具攻擊性危險犬隻，強制規定飼主攜帶比特犬外出要繫牽繩及口罩，李男在本案中也遭新北市府認定違反《動保法》判罰3萬元，證明李男確實有過失。因此向李男索賠犬隻飼養費、急救費、精神慰撫金等共72萬餘元。

不過，李男辯稱是林女丈夫未繫牽繩，該馬爾濟斯跑到比特犬附近，才會發生意外。李男表示願意支付急救及遺體處理費用，但發生意外他的精神也受創，因此拒絕給付精神慰撫金及其他費用。

新北地院法官指出，由於《民法》將動產及不動產歸類在「物」，按照侵權體系架構，若將動物定位為「物」，飼主求償時僅能請求價值利益，無法請求完整利益以及非財產上的損害賠償或殯葬費。法官認為，寵物與人有密切的情感關係，近似於家人的伴侶關係，因此動物應「非物」，而是人跟物之間的「獨立生命體」，因此飼主可以請求非財產上的損失。

法官審理指出，根據《動保法》規定，比特犬出入公眾場合應由成年人陪同，並繫牽繩及配戴散熱的口罩，但李男卻疏忽，沒為比特犬配戴口罩，導致馬爾濟斯被咬死。雖然馬爾濟斯未繫牽繩，但法規並未規定小型犬要繫牽繩，且繫牽繩、戴口罩是為了避免狗攻擊他人，而不是避免狗被攻擊，在本案中也難以認定是馬爾濟斯主動靠近比特犬。