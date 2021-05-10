電視購物影射磷蝦油調節血脂 法院認非健康食品判無罪

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

久保雅司公司2018年在富邦momo電視購物台，販賣超淨化南極磷蝦油，廠商黃惠玲、節目製作人蔣若雲、購物專家兼節目主持人玉菲（本名李意菲）涉嫌影射產品具有「調節血脂」的健康食品功效遭訴。士林地方法院認定，此產品非健康食品，不能以健康食品管理法論處，2家公司及3名被告獲判無罪。

2018年3月27至同年5月6日起，久保雅司透過富邦電視購物台向全台閱聽者推銷超淨化南極磷蝦油，黃、李及來賓陳立儀（緩起訴）等3人在節目中稱「吃完以後...再去做檢驗...血糖值可以降的那麼漂亮...血壓正常...膽固醇等等也都降低...」蔣姓製作人則搭配「能代謝血濁問題、幫助溶解栓塞、預防管路硬化」等字卡字幕。

檢方認為，內容涉嫌影射超淨化南極磷蝦油，具有「調節血脂」的健康食品保健功效，以每組2970元在電視上販售。廠商稱，產品沒有健康食品許可證，購物台員工們也承認在節目上推銷產品。

判決指出，磷蝦油產品經台北市衛生局認為廣告違規，函送南投縣政府，南縣府以廣告違反食安法開罰12萬元，但行政函文中，均未認定磷蝦油為健康食品。

法院依職權調查，磷蝦油非衛生福利部許可的健康食品，廣告中也沒有宣稱產品是健康食品等；磷蝦油沒有食品標示，也沒有廣告成健康食品，更無法認定有中央主管機關公告列舉的功效，因此不得依健康食品管理法違反販賣、非法廣告為健康食品罪名論處。

本案被告富邦媒體科技股份有限公司、久保雅司國際股份有限公司、黃惠玲、李意菲、蔣若雲均無罪。可上訴。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

廣告 南極

延伸閱讀

羅智強暗酸鄭文燦「皇太子」 柯文哲：沒這麼好命

PLG／富邦勇士「往前看」 扳平夢想家

女子轉租屋涉詐騙判無罪 羈押211天獲補償84萬

PLG／富邦勇士防守熱機須加快 夢想家洋將登錄陷兩難

相關新聞

洩長官名 情報退訓生重罪起訴

周姓女子二○一七年考上國家安全局情報人員特考，隔年被退訓，去年十月她在ＰＴＴ論壇公開國安局訓練中心主任、副主任名字及化名...

殺警案曾威豪夫妻刑期怎變輕？ 原來和他們比參與程度

台北市信義區7年前發生「夜店殺警案」，最高法院前年3月依聚眾鬥毆致死等罪將主謀蕭叡鴻等57人判刑定讞，其中蕭遭判刑13年...

前立委助理涉共諜 2判刑

前國會助理陳惟仁、李易諴、林雍達被控共諜，涉嫌吸收在台政黨人員要求交付資料，部分未遂、部分既遂，依國安法起訴，審判中李易...

比特犬咬死馬爾濟斯 法官認定寵物如伴侶判賠17萬

新北一名林姓女子飼養馬爾濟斯14年，2019年間，林女丈夫帶馬爾濟斯到林口公園散步，2隻比特犬突掙脫飼主李姓男子的牽繩，...

電視購物影射磷蝦油調節血脂 法院認非健康食品判無罪

久保雅司公司2018年在富邦momo電視購物台，販賣超淨化南極磷蝦油，廠商黃惠玲、節目製作人蔣若雲、購物專家兼節目主持人...

咆哮主管「干你屁事」丟工作 星聚點員工打官司贏了

在星聚點工作的廖姓員工被控咆哮主管，還揮舞手中工具，讓主管心生畏懼，公司以他不服從指示等理由解雇；他不服提民事訴訟確認僱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。