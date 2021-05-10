電視購物影射磷蝦油調節血脂 法院認非健康食品判無罪

久保雅司公司2018年在富邦momo電視購物台，販賣超淨化南極磷蝦油，廠商黃惠玲、節目製作人蔣若雲、購物專家兼節目主持人玉菲（本名李意菲）涉嫌影射產品具有「調節血脂」的健康食品功效遭訴。士林地方法院認定，此產品非健康食品，不能以健康食品管理法論處，2家公司及3名被告獲判無罪。

2018年3月27至同年5月6日起，久保雅司透過富邦電視購物台向全台閱聽者推銷超淨化南極磷蝦油，黃、李及來賓陳立儀（緩起訴）等3人在節目中稱「吃完以後...再去做檢驗...血糖值可以降的那麼漂亮...血壓正常...膽固醇等等也都降低...」蔣姓製作人則搭配「能代謝血濁問題、幫助溶解栓塞、預防管路硬化」等字卡字幕。

檢方認為，內容涉嫌影射超淨化南極磷蝦油，具有「調節血脂」的健康食品保健功效，以每組2970元在電視上販售。廠商稱，產品沒有健康食品許可證，購物台員工們也承認在節目上推銷產品。

判決指出，磷蝦油產品經台北市衛生局認為廣告違規，函送南投縣政府，南縣府以廣告違反食安法開罰12萬元，但行政函文中，均未認定磷蝦油為健康食品。

法院依職權調查，磷蝦油非衛生福利部許可的健康食品，廣告中也沒有宣稱產品是健康食品等；磷蝦油沒有食品標示，也沒有廣告成健康食品，更無法認定有中央主管機關公告列舉的功效，因此不得依健康食品管理法違反販賣、非法廣告為健康食品罪名論處。