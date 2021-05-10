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咆哮主管「干你屁事」丟工作 星聚點員工打官司贏了

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

在星聚點工作的廖姓員工被控咆哮主管，還揮舞手中工具，讓主管心生畏懼，公司以他不服從指示等理由解雇；他不服提民事訴訟確認僱傭關係存在，台北地方法院勘驗監視器畫面，認為他只是口氣不好，但不構成重大侮辱，判廖勝訴，雙方僱傭關係存在，且星聚點應按月給付薪資，提繳退休金，可上訴。

廖提告主張，他2019年在星據點復興店擔任工務駐店，隔年卻被公司以多次對主管咆哮、態度不佳、對現場工作同仁造成恐懼等理由免職，終止雙方僱傭關係。

他認為，他只是和主管討論工作執行和安排，可能口氣不佳或音量較大，但他沒有不服從主管指示；另公司指控他手持工具揮舞，實際上他從事工務，工具是他的隨身物品，當時他正在工作，手拿工具很正常，也沒有刻意揮舞。

廖認為，公司沒有給予改善期間，就將他解雇，認為解僱不合法，提告請求僱傭關係存在，星聚點應按月給付3萬9200元薪水，並按月提繳退休金。

星聚點抗辯，因新冠疫情爆發，公司來客數嚴重下滑，不得不縮短營業時間，加上只剩內部檢修工程，導致廖的業務量減少，主管通知他調整業務，但他突然失控怒吼、咆哮，甚至拿工具揮舞；廖也曾嗆主管「你要惹我生氣了嗎？」、「干你屁事」等語，違反公司規定，應予以免職。

法院認為，根據監視器錄影畫面，廖是因業務內容和主管爭吵，雖然口氣不好、音量較大，但不算重大侮辱，且也看不出影片中主管有畏懼。

判決指出，在影片中，主管問廖可不可以支援其他工作，廖也有表達意見，無法證明廖不服從指示，認定星聚點違法解雇，廖勝訴。

星聚點復興店。圖／取自Ｇoogle maps
星聚點復興店。圖／取自Ｇoogle maps

監視器 KTV

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