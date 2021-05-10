台北商業大學副校長「退公文」挫傷組長臉 拘役20日

台北商業大學總務處綜合服務組王姓組長和桃園校區副校長黃焜煌討論防疫物資採購，王控黃用公文夾攻擊他，不僅眼鏡遭打落，左臉也挫傷。桃園地檢署依傷害罪起訴黃，黃坦承有過失，但稱是「不小心造成」；桃園地方法院依過失傷害罪判黃拘役20日，得易科罰金。檢方認為過失的力道不可能讓人受傷而上訴，台灣高等法院駁回。

本件檢察官仍可上訴，但黃焜煌不得上訴。

新冠肺炎疫情爆發，去年3月18日上午11點多，王姓組長至副校長室討論防疫物資的採購、管理。因黃焜煌認為王的採購不合程序，曾退回公文，當天王再向黃報告，黃認為退公文的意思就是「不要再買了」，當天仍未准。

黃說，他無意傷害王姓組長，他承認是在退還公文時讓對方受了傷，他坦然接受桃園地院的判決結果。黃強調採購前應要先報告要買什麼，「不是買完東西之後才報告」。

王則表示，當天兩人沒有爭執，是在討論問題，當他專心跟黃報告的時候，黃突然起身，用公文夾攻擊他。王形容「很突然」，稱不曉得黃是用公文打到他臉頰還是打到他眼鏡，當時沒有注意到黃的動作。

因檢方依傷害罪起訴，但一審卻認定是「過失傷害」，檢方上訴。檢察官指出，案發之前黃、王就因防疫物資問題而有嫌隙，黃有傷害的動機，且依一般公文夾的材質、重量，單純持有公文夾並向旁人遞交的力道輕微，應不至於使他人受傷，但王卻顏面挫傷。

檢察官認為，黃焜煌一定有施加一定重力，才會讓眼鏡也掉落，不可能「誤判」。