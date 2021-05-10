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台中廚師缺錢花用偷同事財物 放火燒餐廳辦公室當掩護

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市彭姓男子是知名餐飲集團崇德店的廚師，彭因缺錢花用，涉嫌在去年6月間到餐廳的辦公室內，偷走2名同事放在置物櫃內的物品，彭擔心犯行露餡，事後還以燃燒酒精瓶的方式縱火，企圖掩人耳目，不過業者調閱監視器後發現疑似有人縱火，且員工有財物遭竊，報警法辦，彭事後賠償12萬與被害人達成和解後，台中地院審結，依竊盜、公共危險，分處拘役40天、1年7月徒刑，其中拘役可易科，可上訴。

判決指出，彭姓男子（30歲）為某知名餐飲集團崇德店的廚師，他涉嫌在去年6月27日凌晨，先在崇德店內拿走辦公室鑰匙，同日凌晨3時許，他先騎機車到北屯區民俗公園停車，接著拿出兒子所有的悠遊卡，租借YouBike，再騎腳踏車前往餐廳，利用鑰匙進入辦公室後，偷走2名同事放在置物櫃內的物品，包括無線耳機、電池、天線、威士忌、保溫杯、燕窩、膠帶等30項財物。

彭姓男子得手後，又在同日凌晨4時許重回現場，並在辦公室北側窗戶外，利用打火機點燃酒精瓶後，將酒精瓶從窗戶推入辦公室內，導致辦公室起火，火勢造成辦公室的牆面、天花板、分離式冷氣機、鋁窗、文件櫃等財物遭燒毀，警、消獲報到場滅火後，業者清點財物，發現有員工財物遭竊，調閱監視器後發現疑有歹徒縱火，報警處理。

警方循線通知彭姓男子到案，彭否認涉案，辯稱不是故意要放火，只是為了照明才點燃酒精瓶，而且當時他有吸毒，導致辨識違法的能力降低。

台中地院審理後認為，根據檢警調查的資料顯示，彭在犯案時利用兒子的悠遊卡租腳踏車，犯後還變裝掩飾犯行，顯然有經過預謀，且無證據顯示彭犯案時有吸食毒品，不採信彭的辯詞，全案審理時，彭已與被害人以12萬達成和解，全案依竊盜罪，判拘役40天，得易科4萬元，另外放火燒毀現未有人所在之他人所有建築物未遂罪，判刑1年7月，可上訴。

台中市彭姓男子涉嫌在去年間到任職的餐廳辦公室行竊，行竊後還縱火，台中地院依竊盜、公共危險罪，分判拘役40天、1年7月徒刑。圖／報系資料照
台中市彭姓男子涉嫌在去年間到任職的餐廳辦公室行竊，行竊後還縱火，台中地院依竊盜、公共危險罪，分判拘役40天、1年7月徒刑。圖／報系資料照

酒精 縱火 監視器

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