PTT公開國安局主管身分 前女情報員涉洩密重罪起訴

周姓女子曾考上國家安全局國家安全情報人員特考，但遭退訓後疑不滿處遇，在PTT論壇公開國安局訓練中心主任、副主任名字、化名及階級等身分資訊，遭依七年以上重罪，國家情報工作法洩漏情報人員資訊罪嫌起訴。今天周女出庭，法院不公開審理，親友則痛批「這是國家暴力」。

周女今天在親友及辯護人陪同至法院，法官指出此案件攸關國家機密，不公開審理。法官開庭超過半小時，庭後周女感到疲倦婉拒媒體採訪，僅稱他們的名字網路上查的到，戴上帽子口罩低調離開法院。

周女的親友則質疑，這案件怎麼會依照國家情報工作法，七年以上的重罪起訴，懷疑是否有人向檢察官施壓，痛批根本是「國家暴力」

周女2017年考上國安局特考，2018年3月到國安局報到受訓，受訓期間接受「國家情報工作法、國家機密保護法、反情報工作應有之觀念與方法」等課程訓練，最後受訓成績不及格，遭廢止受訓資格。

2020年10月28日凌晨，周女在批踢踢論壇PublicServan看板，涉嫌公開洩露國安局訓練中心主任和副主任的本名、化名、階級資訊，使情報人員身分曝光。周女坦承在PTT刊登訊息，但受訓時國安局訓練中心主任、副主任都以「化名」自我介紹，不知道名字是機密，也不知道不可隨意公開。

周女刊登的訊息包含，揭露副主任會性騷擾文職女特考學員「摟腰，吃相非常難看」，如果女生拉筋彎不下去，副主任會熱心幫忙，順便亂摸。除了性騷擾，還會指使訓練中心幹部霸凌某幾位看不順眼的人，或指使幹部做假資料送到保訓會退訓特考生，把文職特考生像狗一樣趕出訓練中心。「一個非法虐待通過三等特考文職人員的地方，再用荒誕的保密條款掩飾內部的腐敗無能，裝神弄鬼」