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羅文嘉指中天是「紅媒」客觀描述獲不起訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

民進黨前秘書長羅文嘉2019年7月間接受寶島聯播網鄭弘儀訪問時，表示中天電視台接受中國資助，它基本上是個紅媒，因此挨告妨害名譽。台北地檢署調查後，認為「紅媒」是客觀描述，今依罪嫌不足，給予羅不起訴處分。

為抗議當世界各國媒體、台灣媒體都大幅報導香港「反送中」事件，旺中卻隻字未提。時代力量前立委黃國昌、「館長」陳之漢發起「拒絕紅色媒體、守護臺灣民主」遊行。時任民進黨秘書長羅文嘉出席，表示「是時候大家要發出聲音來。」

2019年7月15日，羅文嘉上節目受訪表示，從旺旺的財報就可以看得到。一個媒體接受對立政府的資助，竟然還可以在另一個國家通行無阻，這是不可思議的。

這個媒體的確結合對岸、對台灣有敵意的北京政權，掛勾在一起，利用我們媒體言論自由、要破壞我們民主制度。因此，台灣也有立委提出「外國代理人審查制度」，代理外國人從事任何行為，這個資訊要揭露出來。例如，「中天你拿了北京多少錢，這種資訊都要誠實申報」。

羅文嘉說，中天電視台接受中國資助，「我們可以認為它基本上是個紅媒」，只是台灣還沒有完善法律來規範、管理。旺中集團董事長蔡衍明幾乎完全指揮，從報系、電視一路這樣做。一個過去沒有政治理念的商人，為什麼明顯的這樣做，當然是為了他的商業利益，來自中國的掛勾。

7月17日，中天電視發聲明拒絕羅文嘉張貼「中天就是紅媒」標籤，強調基於「真道理性，真愛台灣」理念，秉持媒體自由精神，善盡媒體責任，可昭公信，提告妨害名譽。

檢方查出，蔡衍明買完中天、中視之後，2008年與時任國台辦主任王毅會面報告此事。此外，旺中11年的財報揭露共有拿152.6億元中國補助款，且收取上百萬人民幣租金及500萬美元廣告費。

檢方認為，「紅媒」是客觀描述，只是一種政治光譜偏向，不見得會扭曲新聞內容，只是報導選題問題，今依罪嫌不足，給予羅不起訴處分。

民進黨前秘書長羅文嘉2019年7月間接受寶島聯播網鄭弘儀訪問時，表示中天電視台接受中國資助，它基本上是個紅媒，因此挨告妨害名譽。台北地檢署調查後，認為「紅媒」是客觀描述，今依罪嫌不足，給予羅不起訴處分。圖／本報資料照。
民進黨前秘書長羅文嘉2019年7月間接受寶島聯播網鄭弘儀訪問時，表示中天電視台接受中國資助，它基本上是個紅媒，因此挨告妨害名譽。台北地檢署調查後，認為「紅媒」是客觀描述，今依罪嫌不足，給予羅不起訴處分。圖／本報資料照。

羅文嘉 北京 民進黨

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