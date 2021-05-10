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桃男車內看片打手槍被路人檢舉 檢不起訴：無意供人觀覽

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園一柯姓男子日前駕車停靠路邊，見晚間人車稀少，在車內拉下褲子自慰，被路過民眾當場目擊，還遭錄影存證，涉犯公然猥褻罪。檢方指出，影片中僅副駕駛座車窗打開，研判當事人主觀上未有供人觀覽之意圖，不起訴處分。

柯姓男子（46歲）於去年10月底駕駛小貨車，晚間10時許停靠在桃園區大誠路與興隆路口後，脫下褲子在車內自慰，被路過的陳姓女子撞見，陳女錄影存證後報警處理。

柯男到案後辯稱，自己當時在車上等朋友，看了色情片忍不住自慰，因為事發時「那邊很暗」，應該不會有人經過，自己也不是一直開著窗，是後來感覺悶熱，才打開副駕駛座車窗。

桃園地檢署指出，按刑法公然猥褻罪規定，行為人須主觀上有供人觀覽之意圖，而在不特定人或特定多數人得以共見共聞的情況下，罪名才會成立，陳女所攝影片中，柯男僅有副駕駛座車窗開啟，其餘皆關閉，加上時間已晚，事發地也非交通往來頻繁之處，柯男行為雖有不當，但難認定有主觀意圖，不起訴處分。

桃園地檢署。本報資料照
桃園地檢署。本報資料照

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