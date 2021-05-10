燒死6親人四度判死 湯景華說攝護腺肥大想交保

男子湯景華7年前與翁姓男子口角官司敗訴，半夜縱火燒機車，害死翁6名親人，歷審均依殺人罪判死刑，經最高法院二度撤銷發回更審，台灣高等法院更二審上月底仍依殺人罪第四度判湯死刑，褫奪公權終身。高院今代最高法院開羈押庭，湯說自己有白內障、椎間盤突出、右耳失聰，且攝護腺「提早老化」，請求交保。

湯（54歲）原與母親、31與32歲的兒子同住三重租屋處。2014年湯和某餐廳老闆口角，翁姓顧客見狀出面勸架，卻「公親變事主」被湯告，法官判湯敗訴。湯懷恨在心，2016年3月23日凌晨2點多，湯拿伸縮拖把柄移動路邊監視器鏡頭，再點燃放置在機車上、已浸潤汽油的報紙，引火後離開。火勢延燒快速，害翁的6名親人活活被燒死，翁則因當兵不在家，躲過一劫。

檢方起訴求處死刑，一、二審依殺人罪判湯死刑，但最高法院以未對湯進行精神鑑定，首度發回更審；更一審囑託亞東醫院精神鑑定，顯示湯僅「情緒反應與情緒困擾」，非嚴重憂鬱症，第三度判死刑；最高法院去年3月二度發回更審，更二審上月29日第四度判死。

高院更二審指出，依照湯的犯案動機、案發前多次勘查現場、移動監視器鏡頭、用東西遮掩臉部，可見湯思慮周全，沒有受精神疾病影響，出現衝動、混亂或失能情形；根據亞東醫院精神鑑定，認為湯有完全刑事責任能力，沒有幻聽或幻覺，故不適用刑法規定減刑。

高院認為，參酌心理衡鑑報告，無法判斷湯有可教化或再社會化可能性，且依照湯的個人特質，可預見他有「自我控制能力」失控風險；另湯犯罪手法殘酷、泯滅天良，符合兩公約「情節最重大之罪」，若只判無期徒刑，顯然不符湯的惡性比例，有使湯和社會永久隔離的必要，仍判死刑。

案件上訴最高法院，高院今代最高院開羈押庭，法扶基金會派3名律師替湯辯護。法官詢問湯目前的身體狀況，湯表示自己有白內障，眼睛看不清楚，但他不敢在看守所內治療；而他攝護腺嚴重肥大，2月28日時曾去導尿，他希望能到國泰或台大等醫院看診。