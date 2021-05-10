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1萬人民幣收買人心 退役中校當共諜刺探情報要坐牢
曾在國防部任職的退役中校藍彥逸收人民幣1萬元，幫忙大陸國安人員刺探台灣情報人員資料，又招待同為退伍軍人的妹婿到大陸旅遊，企圖吸收妹婿替大陸發展組織未果，最高法院依違反國安法、國家情報工作法判關2年定讞，另有3月徒刑得易科罰金。
判決指出，藍彥逸自國防管理學院畢業後，在陸軍、三軍大學、國防語文學校、國防部任職，1996年以陸軍中校官階退伍，2004年到大陸擔任在地台商公司業務人員，而認識大陸國安人員。
藍彥逸答應大陸國安人員，幫忙蒐集、刺探台灣國安和軍事情報機關動態和人員資訊；他2005至2006年回台灣，打電話給在國安局任職的3名人員相約見面，還親自到任職國防部軍事情報局人員母親、胞兄的住處聊天，探詢個資，之後再將4人的本名、軍校科系、階級、掌管業務等資訊，交給對方國安單位，獲得人民幣1萬元報酬。
藍彥逸2006年6月又應大陸國安人員要求，招待同為退役軍人的妹婿到大陸旅遊，企圖讓陸方吸收妹婿和透過人脈吸收台灣現役軍人發展組織，但妹婿斷然拒絕而計畫告吹。
屏東地方法院一審認定藍曾是職業軍人，理應效忠國家，卻罔顧國家多年栽培，為一己之私洩軍情，但審酌他和盤托出、犯後態度良好，判2年、6月徒刑，宣告緩刑5年，支付公庫10萬元、接受法治教育6場次。
檢方上訴，高雄高分院二審認為，藍犯罪情節不輕，原審諭知緩刑不適當，難有懲戒效果，考量他坦承犯行，態度尚屬良好，犯行至今超過10年，也未見有其他造成我國安全的實際損害，撤銷緩刑，依法洩漏交付情報人員身分、行動或通訊安全管制資訊罪，判藍2年徒刑、為大陸地區公務機關發展組織未遂罪判3月徒刑，得易科罰金；最高法院駁回上訴定讞。
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