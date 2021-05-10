小港天坑擊落騎士判賠649萬 工業局責任推廠商結果輸了

2015年5月21日至28日高雄降下連日大雨，小港區北林路出現多處「天坑」，黃姓男子騎車經過時不小心摔倒重傷，法院最後判經濟部工業應賠黃男649萬元定讞，工業局認為是開口合約廠商接到修繕通知後沒有立即修補才釀成意外，因此向廠商討國賠金、訴訟費合計752萬餘元，但是高雄地方法院認為是工業局承辦人未按照程序發工單，因此判工業局敗訴。

判決指出，黃姓男子2015年6月2日下班途中，其機車行經高雄臨海工業區北林路一帶，在南區焚化爐出口前摔落路面坑洞，黃男多處骨折、擦傷，事後家屬向工業局提出國賠，最高法院最後判工業局須賠償752萬7894元給黃男。

但工業局主張，坑洞出現是因為高雄連日降雨所產生，在事故前就有要求開口合約商「鈺祺工程公司」修補坑洞，但工程行卻未及時完成修補，且未設置警告標誌，違反兩邊契約義務，因此依國賠法第3條，向「鈺祺工程公司」求償賠給黃男的752餘萬元。

「鈺祺工程」提出雙方採購契約喊冤，稱工業局以工作通知單通知後，就依照坑洞位置在完成修補，但後來修補過後路面又出現新坑洞，若依照契約，如果工業局沒有通知他們修補，應由工業局設置警告標誌，巡查道路本來就不是他們的義務。

高雄地方法院法官後來查閱雙方合約內容及工作通知單，認為雙方合約載明修繕地點應以工作通知單為主，並派工引導、監工，但工業局發給廠商的工作通知單，施工地點卻寫「全區道路」，未具體指示工程行施作標的位置範圍，使廠商如「大海撈針」找尋坑洞，欠缺明確性；因此不論黃男是否在工單範圍內摔車，工業局未依照規定指定修繕範圍，廠商就沒有施工義務。

法官發現，工業區內除北林路外，廠商已在5月31日前完成全區修補，工業局人員也在「公共設施定期巡查報告及維護辦理成果表」，針對道路填寫「無不符事項」，顯示廠商早在事故發生前，就將全區道路坑洞修補完畢。