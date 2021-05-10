嘉義布袋普天宮命案 出拳和教唆者傷害致死各判7年6月

嘉義縣布袋鎮沈姓男子去年8月和村內張、周男在布袋普天宮發生糾紛，沈連絡陳男到場助勢重拳攻擊張，張倒地頭撞牆送醫不治，檢訊後認為沈涉嫌教唆，2人都依傷害致死罪起訴，法院判2人各7年6個月徒刑，另對周男傷害罪各判5個月，得易科罰金，可上訴。

判決書指出，50歲沈姓男子去年8月24日晚上9時許，與張男、周男在嘉義縣布袋普天宮發生爭執，沈男回家拿鐵棍，帶著兒子到場雙方發生拉扯，沈不滿拉扯過程張姓男子持酒瓶威嚇，聯絡38歲陳男到場助勢，沈、陳毆打張男時，陳趁機從後方攻擊張頭部，張男跌倒頭撞水泥牆，送醫後隔日宣告不治。

沈男在庭訊雖坦承傷害周男，但否認傷害張致死犯行，甚至質疑送醫後醫療行為不當，但法官檢視本案人物證、監視資料、相驗證明、通聯紀錄顯示，醫院沒有醫療不當行為，沈自當日與周爭吵後，雖暫時離開普天宮但餘怒未消，仍持鐵棍欲將宮內門打開，要與周理論，且打電話聯絡陳到場助勢，罪證明確。