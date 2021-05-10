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警界風波致人事異動疑過水 陳家欽：絕對不會

中央社 / 台北10日電

警界近日風波不斷引發人事異動，外界質疑異動案有過水疑慮，也關切近期掃黑成效。警政署長陳家欽今天指出，人事調整是整體考量，絕對不會有過水；上週起，已全力掃蕩幫派

警界近日發生中壢警方盤查風波、中崙派出所遭黑衣人闖入、北投警分局私自借提人犯等爭議，引發立委等質疑警紀敗壞。陳家欽上午列席立法院司法及法制委員會，列席前接受媒體聯合訪問時，做以上表示。

媒體詢問，警界風波不斷而引發人事異動，外界質疑異動案有過水疑慮；目前警方掃黑成效如何。對此，陳家欽表示，警察人事是一條鞭，人事調整是整體考量，例如對於優秀、表現良好者會拔擢，相關人士異動，絕對不會有過水的。

掃黑部分，陳家欽指出，包含高雄、台北、台南、南投等地警方已陸續開始進行掃黑，請民眾放心，警察一定會全力掃蕩幫派，使民眾有安居樂業的環境。

陳家欽 警察 幫派

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