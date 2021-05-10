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夜店殺警發生7年 曾威豪劉芯彤夫妻更一審減為8年徒刑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

2014年台北信義區發生「夜店殺警案」，最高法院前年3月依聚眾鬥毆致死等罪將主謀蕭叡鴻等57人判刑定讞，其中蕭遭判刑13年最重；另外曾威豪、劉芯彤等9人因為卷內證據無從判斷是否有共同犯罪，發回更審。高院更一審今依聚眾鬥毆致人於死罪判曾威豪、劉芯彤兩人8年徒刑。

曾威豪、劉芯彤在案發後結婚，去年5月再生一胎。曾前審被依聚眾鬥毆致人於死罪判10年徒刑，劉女則遭處9年刑。

檢方指控，2014年9月13日凌晨2點多，曾威豪與女友劉芯彤在信義區夜店「SPARK」與安管人員起衝突。凌晨3點，劉芯彤打電話約蕭叡鴻至金潮酒店商討如何討回公道，蕭接著用通訊軟體約人到夜店現場助勢。

當天深夜，一群人先在大佳河濱公園集合，翌日凌晨一時前往「SPARK」。蕭先拉住安管理論，休假中接獲通報的偵查佐薛貞國與同事莊瑞源到現場排解，但薛表明身分後，郭士均等人突然情緒失控，高喊「乎伊死、殺死他」。薛寡不敵眾，遭眾人圍毆，許淳凱更持紅龍柱痛毆薛貞國身體2次、頭部1次，薛死亡。

更一審被告包括曾威豪、劉芯彤、王俊傑、張昱謙（原名張福生）、張繼誠、葉品成、劉瀚陽、樊豪、王思凱等9人。劉芯彤的律師說，這些「眾」不是曾威豪、劉芯彤所「聚」，他們沒預期會有這麼多人，三波衝突和劉芯彤也沒有關係，她只是個「愛哭愛跟路的小女生而已」。

法官整理出4項爭點，第一是張繼誠、葉品成、劉瀚陽、張昱謙是否有殺人故意？（檢方起訴、上訴）；第二是曾威豪、劉芯彤、王俊傑是否聚眾鬥毆、在場助勢、下手實施傷害、傷害致死犯行？（被告上訴）；第三點是被告是否構成妨害公務、聚眾妨害公務？是否知悉薛貞國、張瑞源是正在執行公務的警察？（檢方上訴）；第四點為共犯中有少年，被告有認識或預見？（最高院指摘）

除曾威豪夫妻外，更一審也改判王俊傑7年2月、張昱謙7年、張繼誠7年4月、葉品成10年6月、劉瀚陽7年2月、樊豪7年6月、王思凱8年徒刑。

夜店殺警案喧騰一時，其中主嫌蕭叡鴻判刑定讞後逃亡了1年3個月，去年11月在內湖遭緝獲；共犯許淳凱也被判刑13年確定，他逃亡馬來西亞，上個月在吉隆坡落網、遣返台灣。

7年前的台北市信義區夜店殺警案至今纏訟，台灣高等法院更一審被告包括曾威豪（右圖）、劉芯彤（左圖）、王俊傑、張昱謙、張繼誠、葉品成、劉瀚陽、樊豪、王思凱等9人。資料照片。記者王宏舜／攝影
7年前的台北市信義區夜店殺警案至今纏訟，台灣高等法院更一審被告包括曾威豪（右圖）、劉芯彤（左圖）、王俊傑、張昱謙、張繼誠、葉品成、劉瀚陽、樊豪、王思凱等9人。資料照片。記者王宏舜／攝影

夜店 妨害公務 殺警

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