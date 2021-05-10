老父請求兒女支付扶養費 法官以他愛賭花天酒地駁回

林姓兄妹以父親長期染上賭博惡習，家庭生活費用都由母親工作支應，父親更因躲債離家，債務人直接找上門，母親為他們安危搬離原住所，父親雖知現居地卻未至住家探視，對他們的生活漠不關心，向台南地院聲請免除扶養父親，法官裁准，全案可抗告。

林姓男子主張，他的父親在他5歲就讀幼稚園時，染上賭博惡習，從此不曾拿任何收入回家，家庭生活費用都由母親工作支應。

林表示，因母親忙於工作，他就讀國小時即需接送就讀托兒所妹妹下課，念國中起就陸續打工貼補家用及生活費，父親見狀不但未給家用，反而向他索要打工費用去賭博，或是以需用錢做生意理由拿他積蓄數萬元壓歲錢，因此向法院聲請免除扶養父親。

75歲林父則以他名下無財產，每月領國民年金930元、中低老人津貼3800元，及有積欠醫院醫藥費用，收入不足維持生活所需，請兒女支付扶養費用。

法官調閱林父和妻子判決離婚理由，林妻以先生染上賭博惡習、無故離家、花天酒地、在外積欠債務，未提供生活費等事由，訴請裁判離婚獲准，林父的確疏於照顧家庭，對於兒女未盡扶養義務，