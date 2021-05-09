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1男1女捲入詐騙案被羈押211天 無罪確定各獲賠近百萬元
杜姓女子出租套房給外籍男子，這名男子與同夥利用「黑紙洗成美金」等手法行騙500多萬元。杜女被檢方認定是照顧嫌犯起居的共犯，羈押211天，最後獲判無罪。杜女請求刑事補償每天5000元，合計105萬元，基隆地院審結，准以賠償每天4000元，合計84萬4000元。
同案被告黃姓男子犯案擔任犯案外籍男子翻譯，遭遇相同。他向法院 請求刑事補償每天5000元，法院准賠每天4500元，合計94萬9500元。兩件刑事補償不服者，可敘明理由經由基隆地院向司法院刑事補償法庭提出。
基隆地檢署前年3月間起訴多名外籍男子涉嫌詐欺，杜女和黃男也成被告，檢方以2人涉犯加重詐欺罪，有逃亡、勾串未到案共犯及證人之虞，且可能反覆實施同一犯罪聲請羈押共211天。
法院審理時，認定檢方所提證據僅證明杜女租屋給犯案者，雙方有聯絡並代尋律師、查無其他積極證據證明杜女犯案。黃男則與犯案外籍人士進行黃金交易買賣，或有「黑紙洗美金」認知，難認定與犯案者合意詐騙被害人。
杜女和黃男經基隆地院判決無罪，檢方不服提起上訴，台灣高等法院駁回，無罪確定。2人向基隆地院請求刑事補償各105萬元。
法院指出，杜女以出租套房營生，月收入5、6萬元，考量杜女自由受拘束所受身體及精神痛苦等情狀，以每天補償4000元為適當。
黃男被羈押年逾65歲，當時雖已自外商公司退休，仍兼職翻譯工作，非全無收入。遭羈押期間禁止接見通信，身心所受損害甚大，認以補償每天4500 元為適當。
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