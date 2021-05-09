偷人包包丟廟中金爐 賊星該敗被發現

彰化縣林姓男子前年9月26日晚間侵入和美鎮林姓婦人家中竊取林女的側肩包和腰包，內共有一萬二千多元，他拿走現金後就把包包丟在附近池王宮的金爐內，被廟方人員發現包包通知林女領取，彰化地方法院依加重竊盜罪將林男判刑1年2月。

林男是2019年9月26日深夜侵入林女家中竊取包包，包包內除了共有一萬二千多元，還有身分證、健保卡、提款卡等，林男在27日凌晨到池王宮外的涼亭搜刮包包內的現金後，再把二個包包丟進金爐，以為神不知鬼不覺，沒想到當日下午被池王宮工作人員發現金爐內的包包，並發現其中的證件請林女領回，與報警處理。

廟方也從監視錄影器中發現林男在凌晨有走到廟方金爐處，林男卻辯稱，他沒有侵入林女住處，是要回家跟父親借錢，後來沒有回去，只是去廟裡拜拜，並坐在桌子旁整理東西，去金爐旁並沒有做什麼，離開廟後就去買星辰線上遊戲的遊戲幣，再去附近的網路咖啡廳玩線上遊戲，他強調「不能因為他有竊盜前科，就說他有去偷東西」。