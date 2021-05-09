偷人包包丟廟中金爐 賊星該敗被發現

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣林姓男子前年9月26日晚間侵入和美鎮林姓婦人家中竊取林女的側肩包和腰包，內共有一萬二千多元，他拿走現金後就把包包丟在附近池王宮的金爐內，被廟方人員發現包包通知林女領取，彰化地方法院依加重竊盜罪將林男判刑1年2月。

林男是2019年9月26日深夜侵入林女家中竊取包包，包包內除了共有一萬二千多元，還有身分證、健保卡、提款卡等，林男在27日凌晨到池王宮外的涼亭搜刮包包內的現金後，再把二個包包丟進金爐，以為神不知鬼不覺，沒想到當日下午被池王宮工作人員發現金爐內的包包，並發現其中的證件請林女領回，與報警處理。

廟方也從監視錄影器中發現林男在凌晨有走到廟方金爐處，林男卻辯稱，他沒有侵入林女住處，是要回家跟父親借錢，後來沒有回去，只是去廟裡拜拜，並坐在桌子旁整理東西，去金爐旁並沒有做什麼，離開廟後就去買星辰線上遊戲的遊戲幣，再去附近的網路咖啡廳玩線上遊戲，他強調「不能因為他有竊盜前科，就說他有去偷東西」。

但跟據路口監視器顯示從26深夜到27日凌晨，的確都有錄到林男騎單車出現在林女住處附近，再到池王宮，並走到涼亭及金爐旁邊，事證明確，法官認為，林男有多項竊盜前科，犯後飾詞以對，未見具體悔過態度，因其為累犯，依加重竊盜罪將林男判刑1年2月，可上訴。

彰化縣林姓男子前年侵入和美鎮林姓婦人家中竊取林女的側肩包和腰包，竊走包包內現金後，把包包丟在附近池王宮的金爐內，被廟方人員發現，彰化地方法院依加重竊盜罪將林男判刑一年2月。圖／資料照
彰化縣林姓男子前年侵入和美鎮林姓婦人家中竊取林女的側肩包和腰包，竊走包包內現金後，把包包丟在附近池王宮的金爐內，被廟方人員發現，彰化地方法院依加重竊盜罪將林男判刑一年2月。圖／資料照

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