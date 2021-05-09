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這一餐恐30萬元！ 網紅宰殺王錦蛇下肚急道歉下場曝光

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

知名網紅「J爸」日前上傳捕捉臭青母宰殺下肚，還上傳影片，經網友提醒恐觸法， 急發文聲明道歉。不過，台南市政府農業局表示，當事人未經核准許可捕捉吃蛇行為已觸法，將依野生動物保護法開罰6至30萬元，呼籲民眾不要任意捕捉，以免受罰。

「J爸」YouTube有12.9萬人追蹤，時常上傳不少有趣影片，吸引大批粉絲關注，他本月3日在YouTube上傳一段到台南獵捕綠鬣蜥影片，未料，竟意外沾惹是非上身。

影片中「J爸」和友人持玩具鎮暴槍與捕網在鴨場主人帶領，前往發現綠鬣蜥地點獵捕，過程中，兩人發現樹下有條大蛇，決定一併捕捉，發現是俗稱「臭青母」的錦蛇，順利捕獲將蛇帶回，由家人剝皮炒出臭青母料理。

「J爸」將料理蛇的影片上傳，有網友留言認為，應獵殺綠鬣蜥就好，無毒的蛇沒必要捕殺，「J爸」隨後也對吃蛇發表聲明致歉，不過他稱，當時有詢問阿伯，對方表示蛇肉店多數都是這種非保育類肉蛇，所以才請家人處理下肚。

農業局森林及自然保育科科長楊錦樹表示，臭青母屬於非保育類野生動物，但未經主管機關同意不得任意捕捉，一旦吃下肚，會依野保法第第49條一項第一款裁罰6至30萬元，目前雖然尚未開罰，但「作業中」。

知名網紅「J爸」展示捕獲的臭青母。圖／翻攝翻攝J爸YouTube
知名網紅「J爸」展示捕獲的臭青母。圖／翻攝翻攝J爸YouTube
臭青母宰殺料理過程。圖／翻攝翻攝J爸YouTube
臭青母宰殺料理過程。圖／翻攝翻攝J爸YouTube
「J爸」將臭青母烹煮下肚，將面臨挨罰。圖／翻攝J爸YouTube
「J爸」將臭青母烹煮下肚，將面臨挨罰。圖／翻攝J爸YouTube

綠鬣蜥 網紅

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