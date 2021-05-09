南投婦偷1400元白米逮遭 慘賠102倍代價換緩刑

南投縣黃姓婦人熟知丈夫常與米店老老闆下棋，也跟去米店還一連偷了3次米，第3次更下手偷現金5000元，失風被逮法辦，丈夫也被誤會是同夥，經查洗脫嫌疑獲無罪，黃婦與米店和解賠償14萬3750元，遭判6個月徒刑，緩刑2年。

根據判決書，黃婦前年8月8、13、14日晚上，見丈夫出門去認識的米店找老老闆（現任老闆的祖父）下棋，刻意慢半小時才到米店，趁沒人注意偷米，在8日、13日分別得手市價約600元的20公斤、市價約800元的30公斤的包裝白米。

同月14日又用相同手法偷走30公斤裝包裝白米，疑因得手多次竟大膽鎖定收銀櫃，先向老老闆佯稱要買散裝米，趁其起身去秤米時，行竊收銀櫃內現金5000元，下手後還來不及離開，就被老老闆撞見，並發現店外那一包白米，人贓俱獲。

黃婦當下歸還白米及5000元，並坦承曾犯案，但因黃婦每次下手，兩夫妻都在店內，米店老闆懷疑他們應有串通，一個下棋掩護，一個動手行竊，報警對兩人提告；但黃婦丈夫否認，堅持是老老闆找他下棋，下棋時根本不知道其妻行竊。

而經檢警調查，黃婦供稱，其丈夫不知道她行竊，東窗事發後，丈夫打她且教訓質問「我有錢，為何要這樣做？」南投地院法官從監視錄影畫面也確認，黃夫背對大門，很難看到妻子何時下手行竊，也看不出有把風等行徑，因此判定他無罪。