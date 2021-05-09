住院患者2天3度鬧醫院 持點滴架砸醫師室玻璃
台北榮總呂姓住院病患，去年不滿用藥被調整，痛到睡不著，2天內連續3次恐嚇護理師及醫師，情緒失控咆哮住院醫師，怒持點滴架，砸毀醫師值班室玻璃。士林地方法院依恐嚇2罪、妨害醫事人員執行醫療業務罪，分別判刑應執行拘役55日、有期徒刑6月，可易科罰金共23萬5千元。
5旬呂男去年8月6日、7日住院期間，大鬧醫院3次，8月6日晚上6時許，因拿取推車上的紙杯，想泡茶給醫師喝，卻遭陳姓護理師以紙杯是留存病院檢體用，出言婉拒，事後竟要求林姓護理師傳話恫稱「要陳xx小心一點，下次再這樣就要對他動手，叫外面大姐頭打陳xx」。
當晚11時許，呂男不滿止痛及安眠用藥遭調整，痛到睡不著，與值班的葉姓醫師通電話時，恫稱要打葉醫師，8月7日早上7時許看到葉醫師上前說「小心一點」作勢毆打。
8月7日早上11時許，不滿用藥調整再度向護理站反應，護理師通知陳姓醫師到場解釋，但呂男徒手抓住醫師衣服作勢攻擊，陳醫師掙脫後躲到值班室內上鎖，呂則先持烤燈測距尺敲擊值班室門窗玻璃，又打電話想叫小弟到場處理，再持鐵製點滴架，敲破值班室門窗玻璃，持續叫囂，脅迫陳醫師及在場護理師執行醫療業務。
全案經醫療法等罪嫌送辦起訴。呂男向法官說「榮總主治醫師們都對我很好，我非常感激他們，很想跟他們道歉，這件事發生後再也沒類似的情況」
法官審酌，呂男原本要泡茶給醫師飲用，但經護理師婉拒後，竟揚言加害，又不滿用藥被調整，無法入睡惱羞成怒，不慣索求強效嗎啡，對值班醫師口出惡言，經醫師冷靜解釋，仍依然固我，甚至動輒恫嚇，並一再升級暴力行為樣態，變換工具攻擊值班室門窗，妨害醫師執行業務，損害醫病關係。
法官考量，呂坦承犯行並稱想道歉，認有反省之意，醫師們也稱刑度部分依法判決即可，考量呂男身體健康狀況、家庭環境及經濟能力等，全案依恐嚇危害安全罪，分別判處拘役30日、40日，應執行拘役55日，可易科罰金5萬5千元；對於醫事人員以強暴方法，妨害其執行醫療業務，處有期徒刑6月，可易科罰金18萬元。可上訴。
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