聽新聞
test
0:00 / 0:00
買房子虧了70萬起糾紛 台中男撒金紙罵「垃圾人」遭訴
台中市賴姓男子疑與郭姓男子有房屋買賣糾紛，賴因此虧損70萬而心生不滿，在去年3月間，前往郭的住處大門前撒金紙，並拍打大門，辱罵「垃圾人」，當時鄰居聽到聲響，紛紛外出察看，郭事後以住家監視器，提告公然侮辱、恐嚇等罪，台中地院審理後，認定賴涉犯公然侮辱，判拘役20天，可易科，另外撒金紙雖令人不快，但不構成恐嚇，仍可上訴。
判決指出，賴姓男子與郭姓男子有買賣房屋糾紛，賴在去年3月7日下午2時許，前往郭的住處大門，不斷對著大門拍打，期間還撒金紙，大聲咆哮「垃圾人，這些錢送你」，因而驚動其他住戶外出察看關心，郭在等賴離開後，也以住處的監視器，向警方提告恐嚇、公然侮辱。
賴姓男子到案後辯稱，他與郭姓男子有買賣房屋糾紛，已經隱忍2年多，還因為此交易虧損70多萬，還造成家人憂鬱症，當時他去現場是罵說「垃圾人，這種垃圾房子你也賣給我」，當時他人站在郭的車庫內門裡面，不是外面，車庫門是開著，但沒有其他人，所以沒有公然侮辱。
台中地院審理後，認定賴姓男子叫罵時，有其他住處外出察看，構成公然侮辱，依法判拘役20天，可易科，不過撒金紙部分，雖依民間習俗，金紙是用於祭祀神佛，用金紙撒在別人住處門前，難免會造成不快，內心不安，但與恐嚇罪的構成要件不同，不能以恐嚇罪相繩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言