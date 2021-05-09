買房子虧了70萬起糾紛 台中男撒金紙罵「垃圾人」遭訴

台中市賴姓男子疑與郭姓男子有房屋買賣糾紛，賴因此虧損70萬而心生不滿，在去年3月間，前往郭的住處大門前撒金紙，並拍打大門，辱罵「垃圾人」，當時鄰居聽到聲響，紛紛外出察看，郭事後以住家監視器，提告公然侮辱、恐嚇等罪，台中地院審理後，認定賴涉犯公然侮辱，判拘役20天，可易科，另外撒金紙雖令人不快，但不構成恐嚇，仍可上訴。

判決指出，賴姓男子與郭姓男子有買賣房屋糾紛，賴在去年3月7日下午2時許，前往郭的住處大門，不斷對著大門拍打，期間還撒金紙，大聲咆哮「垃圾人，這些錢送你」，因而驚動其他住戶外出察看關心，郭在等賴離開後，也以住處的監視器，向警方提告恐嚇、公然侮辱。

賴姓男子到案後辯稱，他與郭姓男子有買賣房屋糾紛，已經隱忍2年多，還因為此交易虧損70多萬，還造成家人憂鬱症，當時他去現場是罵說「垃圾人，這種垃圾房子你也賣給我」，當時他人站在郭的車庫內門裡面，不是外面，車庫門是開著，但沒有其他人，所以沒有公然侮辱。