聽新聞
test
0:00 / 0:00

買房子虧了70萬起糾紛 台中男撒金紙罵「垃圾人」遭訴

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市賴姓男子疑與郭姓男子有房屋買賣糾紛，賴因此虧損70萬而心生不滿，在去年3月間，前往郭的住處大門前撒金紙，並拍打大門，辱罵「垃圾人」，當時鄰居聽到聲響，紛紛外出察看，郭事後以住家監視器，提告公然侮辱恐嚇等罪，台中地院審理後，認定賴涉犯公然侮辱，判拘役20天，可易科，另外撒金紙雖令人不快，但不構成恐嚇，仍可上訴。

判決指出，賴姓男子與郭姓男子有買賣房屋糾紛，賴在去年3月7日下午2時許，前往郭的住處大門，不斷對著大門拍打，期間還撒金紙，大聲咆哮「垃圾人，這些錢送你」，因而驚動其他住戶外出察看關心，郭在等賴離開後，也以住處的監視器，向警方提告恐嚇、公然侮辱。

賴姓男子到案後辯稱，他與郭姓男子有買賣房屋糾紛，已經隱忍2年多，還因為此交易虧損70多萬，還造成家人憂鬱症，當時他去現場是罵說「垃圾人，這種垃圾房子你也賣給我」，當時他人站在郭的車庫內門裡面，不是外面，車庫門是開著，但沒有其他人，所以沒有公然侮辱。

台中地院審理後，認定賴姓男子叫罵時，有其他住處外出察看，構成公然侮辱，依法判拘役20天，可易科，不過撒金紙部分，雖依民間習俗，金紙是用於祭祀神佛，用金紙撒在別人住處門前，難免會造成不快，內心不安，但與恐嚇罪的構成要件不同，不能以恐嚇罪相繩。

台中市賴姓男子與郭姓男子有買賣房屋的糾紛，賴去年間到郭的住處撒金紙、叫罵，遭台中地院判處拘役20天，可易科。圖／報系資料照
台中市賴姓男子與郭姓男子有買賣房屋的糾紛，賴去年間到郭的住處撒金紙、叫罵，遭台中地院判處拘役20天，可易科。圖／報系資料照

公然侮辱 恐嚇 監視器

延伸閱讀

影／偷走店家香菸後再度犯案 店家加裝監視器漏餡

涉行賄立委遭訴 李恆隆再限制出境8個月

有攻擊前科的性侵犯拒不受心理治療趴趴走 被判拘役

店家大門深鎖…新宿地下街變「電玩鬼城」 網友驚：魔物要來了

相關新聞

紅燈看手機觸法 法官見解紛歧

開車看一眼手機最少需要三秒，若時速六十公里，三秒鐘就會開出五十公尺，這五十公尺完全是在盲駕，盲駕比酒駕更恐怖，警方因此加...

1男1女捲入詐騙案被羈押211天 無罪確定各獲賠近百萬元

杜姓女子出租套房給外籍男子，這名男子與同夥利用「黑紙洗成美金」等手法行騙500多萬元。杜女被檢方認定是照顧嫌犯起居的共犯...

宅男網路交友想見面 得先買3千元遊戲點數險被騙

台南市20歲蔡姓青年經由網路交友認識綽號小芳女子，兩人互相加LINE後聯絡，蔡想和她進一步見面，小芳今天下午3點多要求他...

這一餐恐30萬元！ 網紅宰殺王錦蛇下肚急道歉下場曝光

知名網紅「J爸」日前上傳捕捉臭青母宰殺下肚，還上傳影片，經網友提醒恐觸法， 急發文聲明道歉。不過，台南市政府農業局表示，...

南投婦偷1400元白米逮遭 慘賠102倍代價換緩刑

南投縣黃姓婦人熟知丈夫常與米店老老闆下棋，也跟去米店還一連偷了3次米，第3次更下手偷現金5000元，失風被逮法辦，丈夫也...

酒後吸毒刺傷友人 男還先報警「我要殺人了」

永和一名50歲的劉姓男子今年4月在住家與友人聊天，因心情不好，酒後又使用安非他命，他先報警稱「我要殺人了」，隨即拿起桌上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。