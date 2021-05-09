女子轉租屋涉詐騙判無罪 羈押211天獲補償84萬

中央社 / 基隆9日電

杜姓女子將房屋轉租給詐騙集團收取報酬遭起訴，經法院審理後獲判無罪。杜女不滿遭羈押211天，向法院聲請刑事補償，法院審理後，准予補償新台幣84萬4000元，全案可聲請覆審。

檢警於民國106年間偵辦1起網路感情詐騙案，循線查出外籍詐騙集團涉嫌以「黑紙變美金」等手法行騙，詐騙金額達數百萬元，警方當時逮捕4男2女，訊後依詐欺罪嫌，將6人移送基隆地檢署偵辦。

經檢察官複訊，認為杜女將房屋轉租給詐騙集團收取報酬，涉犯詐欺罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有逃亡、勾串共犯及反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押獲准。

檢方偵查後，認定杜女將台北市1處租屋處轉租給詐騙集團成員艾維（Herve Tehe）等人，並涉負責照顧集團成員在台生活起居，另涉接收境外詐騙集團成員指示代為聘請律師，依加重詐欺取財罪起訴杜女。

杜女在法院審理時否認犯行，指稱不認識詐騙集團成員，房屋是向魏姓男子承租，艾維等人是透過前男友介紹向她承租套房，且她只是把律師收費、相關內容轉告給艾維，純粹是出租套房收房租，沒有照顧詐騙集團成員生活起居，並不知艾維等人所作所為也沒有參與。

法官表示，艾維是保釋後，才至杜女租屋處承租居住，在此之前都是自行投宿旅館，且集團成員大多自行投宿台北市各旅館等地，並沒有檢方所稱照顧詐騙集團生活起居；另外，杜女也是受託才出面幫艾維辦理保釋及尋找律師，判杜女無罪。

杜女獲判無罪後，向基隆地院聲請刑事補償共計105萬元。法院指出，杜女遭羈押時為53歲，以出租套房營生，月收入約5、6萬元，並考量杜女自由受拘束所受身體及精神上痛苦等情狀，認應以每天補償4000元為適當，准予補償211天合計84萬4000元。全案可聲請覆審。

詐騙集團 詐欺 律師

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