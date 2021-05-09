涉行賄立委遭訴 李恆隆再限制出境8個月

太流公司前負責人李恆隆（中）。圖／聯合報系資料照片

前太流公司負責人李恆隆涉行賄立委，北檢偵辦期間將他聲請羈押獲准，北院去年9月裁定新台幣1000萬元交保，並限制出境。台北地院日前裁定李恆隆自11日起繼續限制出境8個月。

李恆隆透過中間人、是知管理顧問公司總經理郭克銘等人，涉行賄立委蘇震清、廖國棟、陳超明及前立委徐永明等人以公司法修法或舉辦公聽會等方式，施壓經濟部官員撤銷太流增資登記，企圖奪回SOGO經營權。

台北地檢署去年7月31日約談李恆隆等人到案，訊後聲請羈押禁見獲准。李恆隆同年9月間主張已自白全部事實且罹患疾病，聲請具保停押。北院裁定李恆隆以1000萬元交保，限制住居於台北市信義區住處，並限制出境、出海至民國110年5月10日止。

北檢去年依貪污治罪條例行賄、期約賄賂等罪嫌起訴李恆隆，目前正由北院審理中。由於限制出境、出海期限即將屆滿，法官日前開庭訊問李恆隆及檢方意見。檢察官認為，李恆隆犯罪嫌疑重大，且此案尚未審結，李恆隆有逃亡之虞而仍有限制出境、出海必要。

李恆隆當時表示，對於限制出境、出海，他並無意見，他仍有近千億的財產要爭取，所以不會逃亡。不過，國外銀行因為此案取消他諸多信用，如果要回復，他必須親自說明、簽名，如有需求，是否可以另行提出出境聲請。

李恆隆委任律師指出，李恆隆自審理以來均準時到庭，甚至主動詢問下次庭期，無逃亡之虞，且因李恆隆所涉犯者為最輕本刑3年以下有期徒刑的輕罪，應解除限制出境、出海處分，比較合乎比例原則。

北院指出，過去曾有被告在偵審期間準時到庭，並在國內有家人及固定住所情況下，仍不顧國內事業、財產及親人而棄保潛逃出境；李恆隆經濟能力甚佳，並有多年在國際間從商經歷，具有海外生活能力及資力，裁定自5月11日起限制其出境、出海，期間8個月。

不過，北院表示，李恆隆如果有特殊需要而需單次出國或赴海外處理個人事務或工作業務，宜於每次具體敘明理由、預定行程期間及檢附相關資料，向北院聲請暫時解除限制出境、出海。