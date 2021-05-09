女飼主遛狗咬傷人不認帳 夫出面善後留書約成鐵證

台中市顏姓女子在去年間帶4隻大型犬出門遛狗，但顏女因未繫繩導致狗咬傷一名正要出門的宋姓鄰居，案發後隔天，顏女丈夫送上一紙書約，承諾未來遛狗會繫繩，也會賠償宋的醫藥費。不過宋提告過失傷害後，顏女與丈夫改口不認宋的傷勢是他們所飼養的狗所為，不過檢方以該紙書約及監視器，認定顏女涉過失傷害罪嫌起訴，台中地院台中簡易庭判拘役30天，得易科。

判決指出，顏姓女子與丈夫飼養多隻大型犬，過去遛狗時曾被鄰居目擊，未將犬隻繫繩，鄰居曾數度規勸，但二人都置若罔聞，去年9月10日上午8時許，顏女又帶4隻飼養的狗出門時， 沒有繫繩，也沒有配戴口罩，任意讓犬隻自由行走在道路上，當時宋姓鄰居要開車出門時，意外被其中一隻狗咬傷，造成右小腿0.5公分的開放性傷口。

宋姓鄰居到醫院驗傷後，隔天顏女丈夫就拿著書約上門，書約上寫有幾行文字，包括「本人於即日起，遛狗時會將任何一隻狗繫上牽繩」、「本人飼養之犬隻攻擊且造成受傷，本人有義務且願付傷口處置費用直至康復」，宋事後仍向台中地檢署提出過失傷害的告訴。

全案在檢警偵辦時，顏女與丈夫否認涉案，辯稱該紙書約的目的，僅是因為鄰居對流浪狗不友善，為了讓宋姓鄰居不要生氣，去傷害流浪狗，所做出的行為，並非承認宋的傷勢是他們所飼養的狗所造成。

不過檢方偵辦後，認定根據現場監視器、被害人證詞以及該紙書約，認為該紙書約是顏女丈夫為息事寧人才交付，若宋的傷勢非二人飼養的犬隻造成，依照常理應該極力撇清、否認，哪有自己寫好書約上門的道理，因此不採信顏女與其丈夫說詞，依過失傷害罪起訴，聲請簡易判決處刑。