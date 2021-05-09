聽新聞
test
0:00 / 0:00

女飼主遛狗咬傷人不認帳 夫出面善後留書約成鐵證

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市顏姓女子在去年間帶4隻大型犬出門遛狗，但顏女因未繫繩導致狗咬傷一名正要出門的宋姓鄰居，案發後隔天，顏女丈夫送上一紙書約，承諾未來遛狗會繫繩，也會賠償宋的醫藥費。不過宋提告過失傷害後，顏女與丈夫改口不認宋的傷勢是他們所飼養的狗所為，不過檢方以該紙書約及監視器，認定顏女涉過失傷害罪嫌起訴，台中地院台中簡易庭判拘役30天，得易科。

判決指出，顏姓女子與丈夫飼養多隻大型犬，過去遛狗時曾被鄰居目擊，未將犬隻繫繩，鄰居曾數度規勸，但二人都置若罔聞，去年9月10日上午8時許，顏女又帶4隻飼養的狗出門時， 沒有繫繩，也沒有配戴口罩，任意讓犬隻自由行走在道路上，當時宋姓鄰居要開車出門時，意外被其中一隻狗咬傷，造成右小腿0.5公分的開放性傷口。

宋姓鄰居到醫院驗傷後，隔天顏女丈夫就拿著書約上門，書約上寫有幾行文字，包括「本人於即日起，遛狗時會將任何一隻狗繫上牽繩」、「本人飼養之犬隻攻擊且造成受傷，本人有義務且願付傷口處置費用直至康復」，宋事後仍向台中地檢署提出過失傷害的告訴。

全案在檢警偵辦時，顏女與丈夫否認涉案，辯稱該紙書約的目的，僅是因為鄰居對流浪狗不友善，為了讓宋姓鄰居不要生氣，去傷害流浪狗，所做出的行為，並非承認宋的傷勢是他們所飼養的狗所造成。

不過檢方偵辦後，認定根據現場監視器、被害人證詞以及該紙書約，認為該紙書約是顏女丈夫為息事寧人才交付，若宋的傷勢非二人飼養的犬隻造成，依照常理應該極力撇清、否認，哪有自己寫好書約上門的道理，因此不採信顏女與其丈夫說詞，依過失傷害罪起訴，聲請簡易判決處刑。

台中地院台中簡易庭審理後，判顏女拘役30天，得易科3萬元，可上訴。

台中市顏姓女子在去年9月間遛狗不繫繩，造成鄰居被咬傷，台中地院台中簡易庭判她拘役30天。圖／報系資料照
台中市顏姓女子在去年9月間遛狗不繫繩，造成鄰居被咬傷，台中地院台中簡易庭判她拘役30天。圖／報系資料照

遛狗 監視器 傷害罪

延伸閱讀

新北動保處：不當使用P字鍊恐致狗窒息亡

比特、班道戈犬狂咬狐狸犬和牠主人 女飼主要賠28萬

養狗不當遭動保人員查 六隻狗飼主竟全棄養重罰11萬元

又見捕獸鋏害命！ 台中山區2狗被夾一死一傷

相關新聞

紅燈看手機觸法 法官見解紛歧

開車看一眼手機最少需要三秒，若時速六十公里，三秒鐘就會開出五十公尺，這五十公尺完全是在盲駕，盲駕比酒駕更恐怖，警方因此加...

1男1女捲入詐騙案被羈押211天 無罪確定各獲賠近百萬元

杜姓女子出租套房給外籍男子，這名男子與同夥利用「黑紙洗成美金」等手法行騙500多萬元。杜女被檢方認定是照顧嫌犯起居的共犯...

宅男網路交友想見面 得先買3千元遊戲點數險被騙

台南市20歲蔡姓青年經由網路交友認識綽號小芳女子，兩人互相加LINE後聯絡，蔡想和她進一步見面，小芳今天下午3點多要求他...

這一餐恐30萬元！ 網紅宰殺王錦蛇下肚急道歉下場曝光

知名網紅「J爸」日前上傳捕捉臭青母宰殺下肚，還上傳影片，經網友提醒恐觸法， 急發文聲明道歉。不過，台南市政府農業局表示，...

南投婦偷1400元白米逮遭 慘賠102倍代價換緩刑

南投縣黃姓婦人熟知丈夫常與米店老老闆下棋，也跟去米店還一連偷了3次米，第3次更下手偷現金5000元，失風被逮法辦，丈夫也...

酒後吸毒刺傷友人 男還先報警「我要殺人了」

永和一名50歲的劉姓男子今年4月在住家與友人聊天，因心情不好，酒後又使用安非他命，他先報警稱「我要殺人了」，隨即拿起桌上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。