前金檢局長李進誠涉股市禿鷹案 延長限境8個月

金管會金融檢查局前局長李進誠。圖／聯合報系資料照片

金管會前金檢局長李進誠涉股市禿鷹案，高院更三審依洩密罪判刑6月，得易科罰金，案件上訴最高法院中；李男限制出境今天屆滿，高院為保全訴訟進行，日前裁定延長限境8個月。

高院裁定指出，審酌李進誠所涉為社會重大矚目案件，對於國家及社會公平正義影響巨大，以一般人畏懼刑罰執行的心理，仍存有逃亡之虞，此案更三審判決後，經檢察官提起上訴，最高法院仍有可能發回更審。

高院表示，為保全刑事訴訟程序順利進行及刑罰權實現，兼顧公共利益及被告權益，認定有繼續限制出境、出海必要，因此，裁定李進誠從5月10日起延長限制出境、出海8個月。

台北地檢署在民國94年10月間起訴禿鷹案，曾任高檢署檢察官的李進誠被控洩漏檢調規劃搜索勁永公司的內線消息給金主林明達，放空勁永獲利。

李進誠也被控洩漏調查局有關勁永公司資金查核供記者高年億報導，使勁永股票下跌；交給林明達當時查黑中心調查名單的紙條，提醒林明達警覺已遭調查。

一審的台北地院將李進誠依犯洩密、貪污治罪條例中的圖利等罪判刑10年，褫奪公權5年；股友陳俊吉3年10個月，併科罰金新台幣1500萬元；林明達及其他多名被告被判刑2年到7個月不等徒刑。李進誠上訴二審，仍遭重判9年6月。

但經最高法院發回，高院更一審於102年宣判，合議庭認為，李進誠被控部分犯行並無積極證據可證明，僅依公務員洩漏國防以外之秘密消息罪，判處有期徒刑1年4月，減為有期徒刑8月，刑度大減。

案經上訴，最高法院將案件發回高院更審，高院更二審於105年5月間宣判，認定李進誠仍構成貪污罪及洩密罪，考量全案爭訟逾8年，依速審法減刑，判有期徒刑6年。

最高法院於106年7月底認定，高院更二審就李進誠洩密對象事實認定說明前後矛盾，將案件發回高等法院更審。

高院更三審去年9月底認定李進誠連續犯公務員洩漏國防以外之秘密消息罪，處有期徒刑1年，減為有期徒刑6月，如易科罰金，以銀元300元即新台幣900元折算1天。案經上訴，目前由最高法院審理中。