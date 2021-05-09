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騙學弟有妹子可介紹 結果全是學長男扮女詐財2.9萬

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市廖姓男子缺錢花用，去年間得知謝姓學弟想交女友，認為有機可趁，向謝謊稱「可介紹女朋友」，隨後廖自己申設一個LINE帳號，並盜用美女圖，與謝培養感情，隨後再以存結婚基金為藉口，要謝交付，謝不疑有他，陸續給了2.9萬，但因遲遲見不到女友本人，才發現受騙上當，報警處理，台中地院審結，依詐欺取財罪，判刑3月，得易科，緩刑2年。

起訴指出，廖姓男子（30歲）與謝姓男子是學長、學弟關係，廖得知謝急於交女友，認為有機可趁，廖在去年5月4日向謝謊稱，可介紹女朋友，接著廖在盜用網路美女圖，創設一個LINE帳號，名為「小柔」，接著廖將該帳號傳送給謝，讓謝誤以為該帳號真的確有其人。

廖姓男子以一人分飾兩角方式，先以「小柔」的虛構人物與謝姓學弟談情說愛，取得信任後，等時機成熟後，再向謝表示可以存錢當做結婚基金，再請謝將收入交給廖轉匯給「小柔」，向謝詐取款項，謝不疑有他，陸續在去年5月9日、6月11日、7月12日在東區超商內，陸續交付9000、5000、1.5萬元給廖。

謝姓男子因後來遲遲看不到女友本人，懷疑遭到詐騙而報警，警方循線到廖姓男子的住處搜索，查扣2支手機、電腦等贓證物，全案經警詢，廖承認犯案，並在案件審理期間，將詐得的贓款，全數賠償給謝，與謝達成和解。

台中地院台中簡易庭審結，認定廖已與被害人和解，賠償損失，有悔悟之心，相信經過偵審程序後，不會再犯，依詐欺取財罪，判刑3月，得易科9萬，緩刑2年，可上訴。

台中市廖姓男子去年間以一人分飾兩角方式，詐騙學弟2.9萬，因廖事後與學弟達成和解，台中地院判緩刑。圖／報系資料照
台中市廖姓男子去年間以一人分飾兩角方式，詐騙學弟2.9萬，因廖事後與學弟達成和解，台中地院判緩刑。圖／報系資料照

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