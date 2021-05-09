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車禍未帶證件 男子偽造他人簽名判刑2月
51歲吳姓男子今年2月間，在台南市永康區崑大路駕駛小貨車發生車禍，員警據報後到場處理並對他酒測，吳在酒精濃度測試單上「被測人」欄位涉嫌偽造張姓男子署名，經警核對身分時察覺有異，將吳法辦起訴。台南地院依吳觸犯偽造署押罪，判處徒刑2月，得易科罰金，案可上訴。
判決說，吳於今年2月25日下午2點26分，在台南市永康區崑大路與大灣路1102巷口，因駕駛小貨車發生車禍，經警據報後到場處理，並對他施以呼氣酒精濃度測試，在酒精濃度測試單上「被測人」欄位偽造張姓男子署名，經警於核對身分時察覺有異，遭法辦起訴。
法官審酌，吳因發生車禍未帶證件，圖一時之便，竟偽造張姓男子署名，足生損害於張本人及檢警機關、公路監理機關對於道路交通違規事件舉發及刑罰正確性及真實性，念在他犯罪後坦認犯行及家庭經濟狀況等一切情狀，量處其刑。
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