聽新聞
test
0:00 / 0:00
明知不實還轉傳疫情假消息 男子判處罰鍰6千元
張姓男子於今年1月間，以LINE通訊軟體轉傳散布因疫情的關係，政府決定幫助國民，無條件每個家庭將會提供援助金最高可高達5萬元等假消息，經警方移送台南地方法院審理，張被依違反社會秩序維護法判處罰鍰6千元。
張於今年1月27日晚上8點多，在台南市住處以LINE通訊軟體發布「由於疫情的關係，政府決定幫助國民，無條件每個家庭將會提供援助。援助金可高達新台幣5萬元，連續三個月」、「110年2月1日起。由於疫情的關係，行政院決議，每人補助疫情援助金，新台幣10000元」等語，足以影響公共安寧。遭警方查獲法辦。張於警詢時自陳收到訊息後，有先點入查看，發現為整人訊息，所以才轉發整人。
法官認為，張明知為內容不實整人訊息，卻意圖整人而轉發，現今新冠肺炎正值流行，張轉傳不實訊息內容，易使民眾信以為真，致增加社會防疫負擔及政府機關正常運作，有害於公共秩序，而影響社會之安寧。
法官以張所為，違反社會秩序維護法第63條第1項第5款散佈謠言足以影響公共之安寧行為。審酌行為、動機、手段及智識程度，其行為對社會造成危害等一切情狀，裁罰6千元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言