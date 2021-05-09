明知不實還轉傳疫情假消息 男子判處罰鍰6千元

張姓男子於今年1月間，以LINE通訊軟體轉傳散布因疫情的關係，政府決定幫助國民，無條件每個家庭將會提供援助金最高可高達5萬元等假消息，經警方移送台南地方法院審理，張被依違反社會秩序維護法判處罰鍰6千元。

張於今年1月27日晚上8點多，在台南市住處以LINE通訊軟體發布「由於疫情的關係，政府決定幫助國民，無條件每個家庭將會提供援助。援助金可高達新台幣5萬元，連續三個月」、「110年2月1日起。由於疫情的關係，行政院決議，每人補助疫情援助金，新台幣10000元」等語，足以影響公共安寧。遭警方查獲法辦。張於警詢時自陳收到訊息後，有先點入查看，發現為整人訊息，所以才轉發整人。

法官認為，張明知為內容不實整人訊息，卻意圖整人而轉發，現今新冠肺炎正值流行，張轉傳不實訊息內容，易使民眾信以為真，致增加社會防疫負擔及政府機關正常運作，有害於公共秩序，而影響社會之安寧。