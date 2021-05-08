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投資雪品APP賺差價圈套 假投資詐騙逾30人

中央社 / 台北8日電

刑事局今天指出，有歹徒宣稱只要下載「雪品購物」APP並轉帳儲值，就有客服人員協助上架商品並媒合買家以賺取批發差價，實為假投資圈套，兩天逾30人受害報案。

刑事局今天發布新聞表示，近來有歹徒打著成為網路賣家不需自己批發上架的噱頭，聲稱民眾只要下載「雪品購物」APP並成為賣家後，只要針對批發商品進行轉帳儲值，就有客服人員協助上架並媒合買家，待下單出貨即可分到佣金。

不過，看似商品買賣的內容，實際卻是假投資圈套。刑事局指出，根據165反詐騙諮詢專線統計，自4日起兩天內就多達30餘人陸續報案，總計財損達新台幣約150萬元。

中部1名年約25歲陳姓女大生看見同學IG張貼「雪品購物」APP賺錢訊息，內容說明加入和儲值至平台指定帳戶，即可批發商品上架，且有客服媒合買家，出貨兩天即可入帳、賺取價差。

但女大生要提領獲利款項時，平台卻一直顯示審核中，直至5月初再打開APP查看時竟遭拒絕提領，也無法聯繫客服，才驚覺遭詐騙，損失約16萬元。

另，北部1名年約40歲林男則在4月初透過臉書一名女網友介紹安裝「雪品購物」APP，聲稱可從中賺取貨物差價10%，林男匯款後兩週查看APP獲利達千元，正要提領時卻發現無法操作，也無法聯繫客服，報案後清查財損約22萬元。

刑事局呼籲，這類詐騙手法是利用民眾以買賣可賺取價差的獲利心理，假借以儲值金批發商品，實將款項匯入人頭帳戶內，提醒民眾勿相信來源不明買賣或求職管道，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線。

詐騙

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