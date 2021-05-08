快訊

孤單母親節 殉職飛官孕妻餐廳為亡夫留位點餐惹哭網友

影／眼鏡蛇貪吃關鼠籠 天熱蛇出沒通報現高峰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園酒駕王「20年來15犯」 這次判6個月併科最高罰金20萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園1名楊姓工人20年來連續酒駕，光是不得易科罰金刑度累計達5年7月，頻繁入監仍不悔改，去年喝藥酒騎車上路被攔查，測得呼氣值每公升0.38毫克，這已是他歷年來「第15犯」。法院痛斥他輕蔑法令，就算坦承也不予輕縱，依公共危險罪判刑6月，但併科最高20萬元罰金，可上訴。

經查，楊男（61歲）早在2001年首次酒駕被判罰金2萬銀元，同年再犯判罰金1萬5000銀元，後又於2002年、2003年、2004年陸續在犯，數罪經定應執行刑入獄11個月，但楊並未記起教訓，2008年再3度酒駕被判刑入監，直到2010年執行完畢。

但楊2010年、2011年又連續酒駕3次，刑度增加至1年2月至1年4月不等，3罪定應執行刑3年5月，後來在2015年、2018年再各被抓到酒駕1次，此時已經累計高達14犯。

據統計，楊自2001年酒駕初犯，扣除因入獄執行，幾乎每年都會被抓1至2次，刑度從一開始罰金逐步增加，最高單一罪被判1年4月，但也有部分因間隔超過5年，累犯不重複評價，刑度才未超越以往。

這次第15犯，楊男去年12月24日在家裡喝完藥酒騎車上路，晚上11點多因車身搖晃，中壢分局員警攔查見他渾身酒氣、臉部漲紅，測得呼氣值每公升0.38毫克，依酒駕現行犯移送。

桃園地院痛批，楊才剛因酒駕入獄執行完畢，不滿1年又再犯，彰顯刑罰適應力薄弱，應加重其刑，另考量他深知酒駕危險，卻仍輕蔑法令、罔顧道路人車安全，就算他犯後坦承也難輕縱，依公共危險罪判他有期徒刑6月，得易科罰金，併科罰金最高20萬元。

警方攔查酒駕示意圖。圖／報系資料照
警方攔查酒駕示意圖。圖／報系資料照

酒駕

延伸閱讀

黃暐瀚母車禍執法骨牌效應 查獲賓士男買車數小時便酒駕

防悲劇再重演 高市：近3年酒駕死傷事故降幅是六都第一

傷害到選票民進黨才會道歉？謝龍介：要加大抗爭張力

名嘴黃暐瀚母遭酒駕者撞死 警局長楊源明靈堂上香

相關新聞

前金檢局長李進誠涉股市禿鷹案 延長限境8個月

金管會前金檢局長李進誠涉股市禿鷹案，高院更三審依洩密罪判刑6月，得易科罰金，案件上訴最高法院中；李男限制出境今天屆滿，高...

騙學弟有妹子可介紹 結果全是學長男扮女詐財2.9萬

台中市廖姓男子缺錢花用，去年間得知謝姓學弟想交女友，認為有機可趁，向謝謊稱「可介紹女朋友」，隨後廖自己申設一個LINE帳...

台中男不想繳罰單 謊報失竊陷害朋友吃誣告官司

台中市黃姓男子有刑案前科，出獄後因缺錢花用，在王姓友人陪同下，將名下的轎車開到當鋪典當，獲得10萬元，不過黃後續收到欠繳...

車禍未帶證件 男子偽造他人簽名判刑2月

51歲吳姓男子今年2月間，在台南市永康區崑大路駕駛小貨車發生車禍，員警據報後到場處理並對他酒測，吳在酒精濃度測試單上「被...

明知不實還轉傳疫情假消息 男子判處罰鍰6千元

張姓男子於今年1月間，以LINE通訊軟體轉傳散布因疫情的關係，政府決定幫助國民，無條件每個家庭將會提供援助金最高可高達5...

車禍臥床2年不治 肇事駕駛賠812萬

桃園梁姓男子開小客貨車沒注意，貿然右轉撞上曾姓騎士導致重傷，曾男在病榻上反覆因感染、褥瘡折磨二年多死亡，讓曾男妻子及二名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。