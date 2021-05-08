桃園酒駕王「20年來15犯」 這次判6個月併科最高罰金20萬

桃園1名楊姓工人20年來連續酒駕，光是不得易科罰金刑度累計達5年7月，頻繁入監仍不悔改，去年喝藥酒騎車上路被攔查，測得呼氣值每公升0.38毫克，這已是他歷年來「第15犯」。法院痛斥他輕蔑法令，就算坦承也不予輕縱，依公共危險罪判刑6月，但併科最高20萬元罰金，可上訴。

經查，楊男（61歲）早在2001年首次酒駕被判罰金2萬銀元，同年再犯判罰金1萬5000銀元，後又於2002年、2003年、2004年陸續在犯，數罪經定應執行刑入獄11個月，但楊並未記起教訓，2008年再3度酒駕被判刑入監，直到2010年執行完畢。

但楊2010年、2011年又連續酒駕3次，刑度增加至1年2月至1年4月不等，3罪定應執行刑3年5月，後來在2015年、2018年再各被抓到酒駕1次，此時已經累計高達14犯。

據統計，楊自2001年酒駕初犯，扣除因入獄執行，幾乎每年都會被抓1至2次，刑度從一開始罰金逐步增加，最高單一罪被判1年4月，但也有部分因間隔超過5年，累犯不重複評價，刑度才未超越以往。

這次第15犯，楊男去年12月24日在家裡喝完藥酒騎車上路，晚上11點多因車身搖晃，中壢分局員警攔查見他渾身酒氣、臉部漲紅，測得呼氣值每公升0.38毫克，依酒駕現行犯移送。