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熱戀借600萬給男友投資買房 分手他竟耍賴一毛不肯還

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園張姓男子和顏姓前女友交往時一度論及婚嫁，張以投資、買房為由，向顏借了600萬元現金，雙方也簽立借據、按捺指紋，未料10多年後2人個性不合分手，顏女要求張還錢對方一再拖延，還誣告她偽造借據；法院審酌，借據簽名、指印經鑑定是張無誤，判張應給付顏600萬元，可上訴。

顏女主張，張男2007年間向她借貸600萬元，自己分3次以現金方式給他，雙方也簽立借據，未料2017年起向張一再催促還錢，但對方都置之不理，因此對他提民事返還借款，主張應給付600萬元。

張男則說，和顏女2005年起交往，後因個性不合、家庭背景不同，常常發生爭吵，顏拿過2次小孩後就要求他簽署愛情宣言、借據及薪水共用及該借據等文件，但否認有和她借600萬元。

法院查，張男曾控告顏女偽造文書，在借據上偽簽他的名字、按捺指紋，但經檢方偵結不起訴，並主動偵辦他誣告，張也經法院依誣告罪判處有期徒刑2月，另外，該借據上方指紋送刑事局鑑定，也和張男指印相符，可證明簽名、捺印都是他親自所為。

法院再傳顏女母親作證，顏母表示，當年女兒說要結婚，並稱男友想投資做生意、買房子做結婚規畫，她就和婆婆商量決定給她600萬元當嫁妝，並要顏、張成立借貸關係、簽約為證，婆婆並分3次從金庫拿出現金，一共交付張男600萬元。

法院認為，顏女依借據的約定及民法消費借貸法律關係，請求張男給付600萬元為有理由，判處張男應給付顏女600萬元。

張男和顏女交往時借600萬元要投資，分手後卻不肯還錢，法院認借據有效力，判張應給付顏600萬元。示意圖。圖／ingimage
張男和顏女交往時借600萬元要投資，分手後卻不肯還錢，法院認借據有效力，判張應給付顏600萬元。示意圖。圖／ingimage

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