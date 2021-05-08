已婚男與KTV陪侍女打得火熱 老媽一句話救小三獲輕判

廖男與理容KTV陪侍女子小蘋（化名）打得火熱，廖母為了家庭和諧，前往小蘋家告訴她兒子已婚，但2人仍繼續往來，經廖妻小麗（化名）對小三請求損害賠償，要求小蘋賠償新台幣100萬元，台中高分院法官以小蘋向說「好好回去照顧你的家庭吧.....」、「不該介入你的家庭」、「害你今天家庭這樣」，認小蘋有悔意，輕判小蘋賠10萬元。不得上訴。

婦人小麗指出，小蘋為理容KTV陪侍小姐，明知廖男與她為夫妻，仍與廖交往，期間曾至彰濱海邊遊玩，至富黎汽車旅館唱歌，及於晨荷精品渡假旅館、彩虹森林等處發生性關係超過30次。因2人於去年4月8日在釣蝦場約會，她始知2人交往。請求小蘋賠償新台幣100萬。

小蘋辯稱，她於2017年12月間認識廖男，2人於2018年1月間交往，交往時並不知廖已婚，直至2018年7月間廖的母親至她住處告知兒子已婚，她才知道對方是有配偶的人，此後即未再與廖有不正常之交往，兩人僅保持普通人際往來關係，未有踰矩行為。她目前在父母經營麵店幫忙，並無支薪，名下亦無資產，以小麗請求賠償100萬元，縱有理由，亦屬過高，應予酌減。

但廖男證稱「我媽去找她之後，我們還有繼續交往，也還有繼續發生親密關係」。