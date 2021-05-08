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北海岸防飆車、改裝排氣管 今天凌晨取締噪音車16件

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

北海岸防飆車、改裝排氣管，今天凌晨取締噪音車16件。圖／金山警分局提供
北海岸防飆車、改裝排氣管，今天凌晨取締噪音車16件。圖／金山警分局提供
隨著天氣轉熱，夜間不當改裝噪音車增加，金山分局為防制危險駕車及稽查不當改裝噪音車輛，昨晚到今天凌晨，在北海岸要路段，會同市府環保局共同執行「防制危險駕車聯合稽查噪音車」專案勤務，鎖定非法改裝、噪音擾人的車輛主動攔檢取締。

北海岸道路因寬闊筆直，易有飆車及改裝闖呼嘯而過。警方針對萬里、金山及石門區台二線淡金公路，及台二甲線陽金公路等車聚熱點設站稽查，昨晚11時到今天凌晨1時，共取締無照駕駛9件、越級駕駛3件、駕照吊銷1件、噪音車16件、未成年扣車1台。

近期金山警分局也加強攔查車輛並開出3件危險駕車、125件無照駕駛、未成年無照駕駛扣車1輛、15件變更車體設備等罰單、稽查通報（裁罰）噪音車103輛。

金山警分局呼籲，改裝排氣管除違反「噪音管制法」外，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條及43條，最重可處6000元以上2萬4000元以下罰款。呼籲車主勿任意改裝車輛或拆除消音器，並應使用符合環保標準的排氣管，避免噪音擾人而影響道路沿線居民生活安寧。

北海岸防飆車、改裝排氣管，今天凌晨取締噪音車16件。圖／金山警分局提供
北海岸防飆車、改裝排氣管，今天凌晨取締噪音車16件。圖／金山警分局提供

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