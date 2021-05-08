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爸爸躺病榻折磨2年慘死 闖禍駕駛要賠遺孀年幼兒812萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園梁姓男子開小客貨車沒注意，冒然右轉撞上曾姓騎士害他重傷，在病榻上反覆因感染、褥瘡折磨2年多死亡，害曾的妻子、2名讀國中、國小的兒子頓失依靠；法院審酌，梁男撞傷曾最終與他死亡間有因果關係，考量曾妻、兒子所受痛苦非常人可忍，判梁應給付3人812萬多元，可上訴。

檢警調查，梁男2018年7月19日早上7點多駕駛1輛小客貨車，沿新屋區台31線往快速路6段，右轉匯入車道時未注意，擦撞騎機車的曾男，導致他人車倒地頭部、全身多處重創，急救雖撿回一命，但仍造成身體健康重大難治的重傷害，刑事依過失重傷害罪判他有期徒刑6月。

曾的妻子主張，先生車禍後生活無法自理，病況惡化2020年8月16日死亡，依醫療、喪葬、2名兒子扶養費及精神撫慰金等，對梁共求償1400多萬元；對此，梁對車禍結果沒意見，但認為曾妻求償金額過高，應予酌減。

法院查，梁男過失致重傷部分經刑事判刑確定，而曾男因車禍事故，延至去年8月16日因重傷敗血症死亡，為確認彼此間有無因果關係，經函詢醫院確認，曾死於褥瘡感染及嗆入性肺炎，該病況因反覆感染、褥瘡，與2018年7月19日事發時頭部重傷有相當因果關係。

法院審酌，曾男車禍後領有極重度身心障礙證明，非但生前需受人長期照顧，死亡前又苦於身體多處感染、褥瘡等病症反覆折磨，堪任精神上受有相當痛苦，另曾的2名兒子在他死亡時，年僅14歲、9歲，應負擔扶養費。

法院考量，曾男因車禍身亡，妻子、2名未成年兒子精神上所受痛苦，實非常人所得忍受，曾妻頓失婚姻精神依靠，依相關醫藥、喪葬、扶養及精神撫慰金等，判梁應應給付曾的妻子、2名兒子共812萬5008元。

法院認為，曾男死亡和梁車禍有因果關係，判梁應給付曾的妻子、兒子812萬多元。記者曾健祐／攝影
法院認為，曾男死亡和梁車禍有因果關係，判梁應給付曾的妻子、兒子812萬多元。記者曾健祐／攝影

車禍

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