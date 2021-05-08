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男偷拍高中外甥女洗澡原判緩刑2年 檢上訴法院改判4年
嘉義市蔣姓男子與妻子長期無性生活，為排解性慾，2年前在住處浴室，裝設針孔攝影機偷拍妻子洗澡，觀看增加自慰情趣，去年2高中外甥女借住洗澡，他也「順便」錄影觀看，經妻子發現報警，蔣與外甥女等人和解，法院原判2年緩刑，檢不服上訴，法院以違反本人意願方法，使少年被製造猥褻行為之電子訊號，改處有期徒刑4年。
判決書指出，蔣男與妻子長期無性生活（2人去年已離婚），蔣為排解自身性慾，前年1月嘉義市住處浴室內，裝設USB充電器造型針孔攝影機，拍攝妻子洗澡，並設定即時錄影，將錄影檔案傳送至其平板電腦內，做為日後排解性慾時觀看。
蔣的2名高中外甥女（分別16、18歲）去年寒假期間，借住在蔣家，蔣以針孔攝影機，拍攝外甥女裸露全身沐浴過程，並將檔案以網路傳送至平板電腦內。
蔣妻之後在蔣的平板電腦內發現，其與2外甥女入浴影像檔案，才發現浴室有針孔攝影機，立即報警處理，檢警偵辦時蔣透過律師與姨子、外甥女和解，法院作簡易判決，認定蔣拍攝少年猥褻行為影片罪，處有期徒刑1年，緩刑2年，但檢方有異議提起上訴，法院改依通常程序審理，撤銷原判決。
法官認為蔣為逞一己性慾，竟於自家浴室內裝設針孔攝影機，拍攝外甥女裸露全身沐浴過程動機、手段，對於被害人身心健康與人格發展有不良影響，犯後否認犯行，依刑事訴訟法，及兒童及少年性剝削防制條例，刑法第11條前段、第59條，改處有期徒刑4年。
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