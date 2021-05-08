快訊

熟齡離婚女倍增 媽媽追求自我孩子也祝福

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男偷拍高中外甥女洗澡原判緩刑2年 檢上訴法院改判4年

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義市蔣姓男子與妻子長期無性生活，為排解性慾，2年前在住處浴室，裝設針孔攝影機偷拍妻子洗澡，觀看增加自慰情趣，去年2高中外甥女借住洗澡，他也「順便」錄影觀看，經妻子發現報警，蔣與外甥女等人和解，法院原判2年緩刑，檢不服上訴，法院以違反本人意願方法，使少年被製造猥褻行為之電子訊號，改處有期徒刑4年。

判決書指出，蔣男與妻子長期無性生活（2人去年已離婚），蔣為排解自身性慾，前年1月嘉義市住處浴室內，裝設USB充電器造型針孔攝影機，拍攝妻子洗澡，並設定即時錄影，將錄影檔案傳送至其平板電腦內，做為日後排解性慾時觀看。

蔣的2名高中外甥女（分別16、18歲）去年寒假期間，借住在蔣家，蔣以針孔攝影機，拍攝外甥女裸露全身沐浴過程，並將檔案以網路傳送至平板電腦內。

蔣妻之後在蔣的平板電腦內發現，其與2外甥女入浴影像檔案，才發現浴室有針孔攝影機，立即報警處理，檢警偵辦時蔣透過律師與姨子、外甥女和解，法院作簡易判決，認定蔣拍攝少年猥褻行為影片罪，處有期徒刑1年，緩刑2年，但檢方有異議提起上訴，法院改依通常程序審理，撤銷原判決。

法官認為蔣為逞一己性慾，竟於自家浴室內裝設針孔攝影機，拍攝外甥女裸露全身沐浴過程動機、手段，對於被害人身心健康與人格發展有不良影響，犯後否認犯行，依刑事訴訟法，及兒童及少年性剝削防制條例，刑法第11條前段、第59條，改處有期徒刑4年。

嘉義市蔣姓男子在住處浴室，裝設針孔攝影機偷拍2高中外甥女洗澡，原判緩刑2年，檢上訴法院改判4年。示意圖／Ingimage
嘉義市蔣姓男子在住處浴室，裝設針孔攝影機偷拍2高中外甥女洗澡，原判緩刑2年，檢上訴法院改判4年。示意圖／Ingimage

沐浴 猥褻 偷拍

延伸閱讀

美司法部緊急上訴 聯邦法官同意暫緩廢除禁止逼遷令

噁男搭捷運坐短裙女對面 邊偷拍她內褲邊抓生殖器遭訴

男少校在北測中心涉嫌偷拍男士兵如廁 遭調查面臨重懲

撞癱瘓未和解竟獲緩刑 法官認和解絕非緩刑必要條件

相關新聞

熱戀借600萬給男友投資買房 分手他竟耍賴一毛不肯還

桃園張姓男子和顏姓前女友交往時一度論及婚嫁，張以投資、買房為由，向顏借了600萬元現金，雙方也簽立借據、按捺指紋，未料1...

已婚男與KTV陪侍女打得火熱 老媽一句話救小三獲輕判

廖男與理容KTV陪侍女子小蘋（化名）打得火熱，廖母為了家庭和諧，前往小蘋家告訴她兒子已婚，但2人仍繼續往來，經廖妻小麗（...

北海岸防飆車、改裝排氣管 今天凌晨取締噪音車16件

隨著天氣轉熱，夜間不當改裝噪音車增加，金山分局為防制危險駕車及稽查不當改裝噪音車輛，昨晚到今天凌晨，在北海岸要路段，會同...

爸爸躺病榻折磨2年慘死 闖禍駕駛要賠遺孀年幼兒812萬

桃園梁姓男子開小客貨車沒注意，冒然右轉撞上曾姓騎士害他重傷，在病榻上反覆因感染、褥瘡折磨2年多死亡，害曾的妻子、2名讀國...

男偷拍高中外甥女洗澡原判緩刑2年 檢上訴法院改判4年

嘉義市蔣姓男子與妻子長期無性生活，為排解性慾，2年前在住處浴室，裝設針孔攝影機偷拍妻子洗澡，觀看增加自慰情趣，去年2高中...

明知政府發放疫情援助金假訊息 台南男子轉發整人挨罰

台南市張姓男子1月27日晚間以LINE發布「由於疫情的關係，政府決定幫助國民，無條件每個家庭將會提供援助。援助金可高達5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。