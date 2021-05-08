明知政府發放疫情援助金假訊息 台南男子轉發整人挨罰

台南市張姓男子1月27日晚間以LINE發布「由於疫情的關係，政府決定幫助國民，無條件每個家庭將會提供援助。援助金可高達50000台幣，連續三個月」、「110年2月1日起。由於疫情的關係，行政院決議，每人補助疫情援助金，新台幣10000元」假訊息被查獲，他表示，發現是整人訊息，所以才轉發整人，台南簡易庭認他散布謠言，足以影響公共安寧，處罰鍰6000元。

歸仁警分局網路巡邏時，發現上述假訊息，循線找來張出面說明。他在警詢時表示，收到該訊息後，有先點入查看，發現是整人訊息，所以才轉發整人。他沒想到轉發一個動作，誤觸法網，甚至挨罰，反要繳罰鍰給國庫。

警方調查，張今年1月27日晚間8時17分在住處，在LINE通訊軟體以匿名帳號發布「由於疫情的關係，政府決定幫助國民，無條件每個家庭將會提供援助。援助金可高達50000台幣，連續三個月」、「110年2月1日起。由於疫情的關係，行政院決議，每人補助疫情援助金，新台幣10000元」等假訊息被查獲。