聽新聞
test
0:00 / 0:00
明知政府發放疫情援助金假訊息 台南男子轉發整人挨罰
台南市張姓男子1月27日晚間以LINE發布「由於疫情的關係，政府決定幫助國民，無條件每個家庭將會提供援助。援助金可高達50000台幣，連續三個月」、「110年2月1日起。由於疫情的關係，行政院決議，每人補助疫情援助金，新台幣10000元」假訊息被查獲，他表示，發現是整人訊息，所以才轉發整人，台南簡易庭認他散布謠言，足以影響公共安寧，處罰鍰6000元。
歸仁警分局網路巡邏時，發現上述假訊息，循線找來張出面說明。他在警詢時表示，收到該訊息後，有先點入查看，發現是整人訊息，所以才轉發整人。他沒想到轉發一個動作，誤觸法網，甚至挨罰，反要繳罰鍰給國庫。
警方調查，張今年1月27日晚間8時17分在住處，在LINE通訊軟體以匿名帳號發布「由於疫情的關係，政府決定幫助國民，無條件每個家庭將會提供援助。援助金可高達50000台幣，連續三個月」、「110年2月1日起。由於疫情的關係，行政院決議，每人補助疫情援助金，新台幣10000元」等假訊息被查獲。
台南簡易庭認張明知為內容不實的整人訊息，卻意圖整人而轉發，現今新冠肺炎正值流行，張轉傳的不實訊息內容，易使民眾信以為真，致增加社會防疫負擔及政府機關正常運作，有害於公共秩序，而影響社會安寧。因此，法官認定張的所為，違反社會秩序維護法中散布謠言足以影響公共安寧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言