快訊

熟齡離婚女倍增 媽媽追求自我孩子也祝福

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

同件綁架案不同罪名 主嫌擄人勒贖重判8年4同夥獲輕判

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

新竹縣民呂男經陳姓友人介紹投資扭蛋機失利，見陳男擁有保時捷、台中市七期豪宅，去年與4名同夥綁走陳男，勒贖500萬，取款時被埋伏員警救出被害人，檢察官依擄人勒贖罪起訴呂男及同夥共5人，法官認4名同夥誤信呂所述陳欠呂債務，協助呂催討債務，僅構成私行拘禁妨害自由罪，遂依擄人勒贖罪將呂男重判8年，其餘4名同夥依妨害自由罪判處1年10月至1年6月不等徒刑。可上訴。

起訴書指出，呂男（28歲）因投資失利，見陳男獲利甚豐，與魏男（27歲）謀議綁架陳男，呂負責掌握陳的行蹤，魏負責邀約游男（23歲）、少年阿承（19歲）、范男（32歲）等人參與，若能取得贖金500萬，魏及呂可各分得250萬元。

去年6月16日下午，呂告知魏當日陳的行蹤及所駕車車牌號碼，魏邀同夥從新竹南下台中，前往中市崇德路家樂福賣場地下停車場埋伏，待陳男前往開車時，少年阿承持模擬槍恫嚇陳，由魏等人將陳強押上車，再以口罩蒙眼、雙手上手銬，載到新竹縣北埔鄉山區宮廟，將陳關進鐵籠內。

呂男稱「你賺很多錢，保時捷也沒有貸款」、「至少賺1000萬，我們要分500萬」，同夥魏男毆打陳的右臉，並要陳支付500萬，被害人表示沒有那麼多錢，要求打電話向顏姓友人調錢。

同月17日凌晨，呂男等人強押陳男至新竹市麗池公園停車場，由陳聯絡友人顏男籌款後，再押陳至紫晶彩繪摩鐵，將陳銬在八爪椅上。此時，顏男打手機給陳，向魏等人表示500萬已經準備好了。

17日上午，呂駕車載陳男南下台中，於南返途中，顏打手機給陳，表示中午在泰安休息站付贖金，呂駕車抵達後，被埋伏員警逮獲，並救出陳男，警方循線逮獲其餘同夥。檢察官依擄人勒贖罪起訴呂等5人。

法官認為同夥魏男、游男、阿承、范男等人，均誤信呂所述被害人陳男曾積欠呂債務，為圖協助呂催討債務而犯案，僅用非法方法剝奪人行動自由，以圖藉此協助呂催討債務，祇能構成私行拘禁妨害自由行為， 難論構成擄人勒贖犯行。 遂重判呂男，輕判4名同夥。

行銷商陳男擁有保時捷、七期豪宅，引起呂男等人覬覦，去年綁走陳男勒贖500萬，呂駕車載陳至泰安休息站取款時，為埋伏員警逮獲救出被害人，逮獲呂等5人，查扣模擬槍。圖／台中地檢署提供
行銷商陳男擁有保時捷、七期豪宅，引起呂男等人覬覦，去年綁走陳男勒贖500萬，呂駕車載陳至泰安休息站取款時，為埋伏員警逮獲救出被害人，逮獲呂等5人，查扣模擬槍。圖／台中地檢署提供

債務 綁架

延伸閱讀

新北執行署拍賣保時捷凱燕休旅車 25萬流標下次再來

砸電腦、踹桌 沒辦黑衣人有隱情？

保時捷車身防蝕技術再創新！Taycan採用密封貼片壽命比車長

茶葉商捲入買賣糾紛 遭強押銀行逼領2000萬才獲釋

相關新聞

熱戀借600萬給男友投資買房 分手他竟耍賴一毛不肯還

桃園張姓男子和顏姓前女友交往時一度論及婚嫁，張以投資、買房為由，向顏借了600萬元現金，雙方也簽立借據、按捺指紋，未料1...

已婚男與KTV陪侍女打得火熱 老媽一句話救小三獲輕判

廖男與理容KTV陪侍女子小蘋（化名）打得火熱，廖母為了家庭和諧，前往小蘋家告訴她兒子已婚，但2人仍繼續往來，經廖妻小麗（...

北海岸防飆車、改裝排氣管 今天凌晨取締噪音車16件

隨著天氣轉熱，夜間不當改裝噪音車增加，金山分局為防制危險駕車及稽查不當改裝噪音車輛，昨晚到今天凌晨，在北海岸要路段，會同...

爸爸躺病榻折磨2年慘死 闖禍駕駛要賠遺孀年幼兒812萬

桃園梁姓男子開小客貨車沒注意，冒然右轉撞上曾姓騎士害他重傷，在病榻上反覆因感染、褥瘡折磨2年多死亡，害曾的妻子、2名讀國...

男偷拍高中外甥女洗澡原判緩刑2年 檢上訴法院改判4年

嘉義市蔣姓男子與妻子長期無性生活，為排解性慾，2年前在住處浴室，裝設針孔攝影機偷拍妻子洗澡，觀看增加自慰情趣，去年2高中...

明知政府發放疫情援助金假訊息 台南男子轉發整人挨罰

台南市張姓男子1月27日晚間以LINE發布「由於疫情的關係，政府決定幫助國民，無條件每個家庭將會提供援助。援助金可高達5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。