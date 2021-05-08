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和人妻上汽旅被抓包 她辯貧血要休息法官不信判賠10萬

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園徐姓人妻和先生感情不睦，20年婚姻歷經分和，後來和1名郭姓男子一起上汽車旅館，被徐夫報警上門撞見孤男寡女共處一室，徐夫不滿對妻子、郭求償150萬元，徐辯稱，當時貧血才和郭上汽旅否認有性交；法院認為，徐婚姻持續期間逾越分際，判她應賠償前夫10萬元，可上訴。 

徐夫主張，他和林女結婚20多年，中間曾離婚又復合，郭男卻介入家庭和徐女發生婚外情，2018年、2019年間曾一起上汽車旅館，還在停車場行為親暱，嚴重破壞他婚姻，造成他精神上受有莫大痛苦，分別對郭男、徐女求償100萬元、50萬元。

對此，徐女抗辯稱，和先生2015年5月起就分房，彼此形同陌路，2017年對先生提起離婚訴訟經法院判准離婚，對方雖提上訴，卻沒有積極解決婚姻危機，反而持續跟蹤她。後來因工作和徐相約交貨，但自己有貧血突感暈眩、不適，才由郭陪同到汽旅休息，否認有逾越男女分際。

郭則說，徐女告知他自己已離婚，他並不知徐當時和先生的婚姻關係仍存在，和徐女間也沒有不正常的舉止，且徐夫和妻子感情淡薄，徐也提離婚訴訟或判准離婚，難認徐夫有何受精神痛苦。

法院查，徐女提離婚訴訟直至2019年4月才經台灣高等法院駁回確定，當時她和郭男一起上汽旅本身仍有婚姻關係，當時經徐夫會同轄區警方到場發現2人在裡面，而一般男女共同前往汽旅易被人質疑有道德上不貞，徐女應知所分際，避免孤男寡女共處一室。

法院指出，徐女就算有身體不適或需盥洗，可請郭先離去或請他載送回家，都可避免一起進汽旅可能發生道德上不貞的危險領域，但徐捨此不為，就算沒發生性行為，仍逾越一般人往來分際；另徐和先生婚姻分分合合，郭男辯稱不清楚她仍是已婚，應可採信，判徐女應賠前夫10萬元。

徐女和先生仍有婚姻期間，卻和郭男一起上汽車旅館被抓包，法院判徐應賠償前夫10萬元。示意圖／ingimage
徐女和先生仍有婚姻期間，卻和郭男一起上汽車旅館被抓包，法院判徐應賠償前夫10萬元。示意圖／ingimage

汽車旅館 婚外情

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