綠委蔡適應違政治獻金法遭罰 聲請釋憲大法官不受理

民進黨籍立委蔡適應2016年參選立委時，收受不符捐贈資格的7家公司政治獻金50萬元，監察院裁罰30萬元並沒入50萬元，他打行政訴訟但接連敗訴。蔡以裁定侵害他財產、參政等權聲請釋憲，大法官會議認為不符合聲請釋憲規定，今決議不受理。

蔡適應當年開立「立法委員擬參選人蔡適應政治獻金專戶」，監察院許可自2015年6月30日起至2016年1月15日止得收受政治獻金。蔡收受英騰保全公司捐贈10萬元，該公司在捐贈時是與政府機關有巨額採購契約且在履約期間的營利事業，依政治獻金法規定不得捐贈政治獻金。

此外，蔡又分別收受6家公司共捐獻40萬元，這6家公司在捐贈時，依前一年度的財務報表，都是有累積虧損尚未依規定彌補的營利事業，依政治獻金法規定也不得捐贈政治獻金。

最高行政法院裁定援用政治獻金法第7條第1項第2款、第3款規定及內政部中華民國93年11月5日工程企字第09300428040號函、99年11月29日台內民字第09902301811號函，蔡適應認為有違憲疑義，聲請釋憲。

蔡適應認為內政部的函文規定所稱「巨額採購」的不確定法律概念，未授權主管機關發布命令補充規定，而政治獻金法第7條第3項規定，是給予候選人得向行政院公共工程委員會查詢履約金額的權利，也非授權該委員會得就「巨額」概念為補充規定，因這樣的不確定法律概念涉及侵害憲法保障的財產權，違反法律明確性原則及法律保留原則。

政治獻金法規定以有累積虧損而有無依規定彌補，作為營利事業得否捐贈政治獻金的差別待遇標準，蔡也認為這標準與要確保政治活動公平不具實質關聯。

大法官認為，蔡適應的主張只是在指摘法院認事用法是否適當，泛稱相關規定違反法律明確性原則、法律保留原則、比例原則及平等原則，侵害憲法所保障的平等權、言論自由、財產權及參政權，卻對哪裡有違憲疑義沒有相關陳述。