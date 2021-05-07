兄弟喝酒起口角弟縱火燒屋 屏東地院判3年有期徒刑

屏東縣萬巒鄉古姓兄弟在去年8月底晚間喝酒引發衝突，古弟不滿竟用打火機引燃報紙縱火燒屋。屏東地院依殺人未遂判處3年有期徒刑。記者劉星君／翻攝

屏東縣萬巒鄉古姓兄弟在去年8月底晚間喝酒起衝突，古弟不滿竟用打火機引燃報紙縱火，一樓水磚造鐵皮屋頓時陷入火海，當時古的胞兄躺在床上睡覺，聞到煙味後驚醒，即時逃生。屏東地院審理後，古姓胞弟犯殺人未遂罪，今判處有期徒刑3年，全案可上訴。

判決指出，去年8月31日晚間，古姓兄弟兩人喝酒後引發口角，古弟竟放火燒胞兄，持打火機在胞兄的床尾處點燃報紙與衣物，旋即引發大火，古兄聞到煙味後驚醒逃生，鄰居發現火警後趕緊報警。

合議庭審認為，古姓兄弟同住，本來應相依為命，古弟竟未能妥適處理自我情緒，僅因酒後情緒失控，放火焚屋，造成社會公共危險，考量犯後始終坦承犯行，判處有期徒刑3年，全案仍可上訴。

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