名律師讓羈押禁見的何壽川批公文遭懲 聲請釋憲踢鐵板

永豐餘集團負責人何壽川2017年間涉違金融控股公司法，律師李傳侯、余明賢在當年6、7月間受託，趁在看守所律見時，攜公司文件讓何批；律師懲戒委員會決議余、李各停止執行職務4月、2月。李認為這牴觸平等權、工作權、法律明確性原則及比例原則，聲請大法官釋憲，大法官今議決不受理。

律懲會去年3月30日決議停止余明賢、李傳侯執行職務各4月、2月，兩人不服而請求覆審，但覆審仍維持原決議。律懲會認為受羈押被告與辯護人間的秘密溝通權非受憲法「絕對保障」，律師與當事人會面應僅止於受託委任訴訟事宜，不包括處理本案以外的其他事，律師與當事人違背「專案委託」的意旨，就屬濫用律師會面特權。

李傳侯認為律師懲戒覆審委員會所援用的律師倫理規範第37條，修正前律師法第39條第1款、第3款、第44條規定，有牴觸平等權、工作權、法律明確性原則和比例原則疑義，聲請大法官解釋。

李認為辯護人與羈押禁見的被告所討論或交付與案件無關事項或物品，如不涉及湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯與證人，無一律限制必要。李主張，律師應盡力維護當事人的合法權益，因此為當事人處理因羈押禁見而無從處理的訴訟外其他權益，也是辯護人的照顧義務範圍。

大法官會議今認為，刑事訴訟法第105條第3項關於羈押禁見的規定，原則上禁止與外人為接見、通信、受授書籍及其他物件，但基於刑事案件受羈押禁見當事人的訴訟辯護權利考量，得例外使辯護人與當事人會面、討論所委任訴訟案件，也可傳遞或交付與承辦案件有關的書狀。