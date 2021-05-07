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釋憲後王光祿恐入監服刑 台東地檢署：尚待非常上訴最終結果

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

大法官今天做出釋字第803號解釋，雖部分違憲，不過，台東62歲布農族獵人王光祿恐在釋憲後，所涉及違法部分將繼續執行，王2013年8月被依持土造長槍捕獵野生保育類動物，判處3年6個月有其徒刑定讞。台東地檢署表示，尚待非常上訴最終結果。

台東地檢署主任檢察官曾揚嶺說，現階段暫不會對王光祿發監執行，主要是雖然大法官今已作出釋憲解釋，但因最高法院檢察總長提起非常上訴，並停止審判申請釋憲，如今釋憲後，王的案子將回到最高法院非常上訴程序，目前就等非常上訴的最終結果出爐。

汪光祿今天人都在台東海端鄉老家，一起和家人及前來關心的親友透過電腦網路直播觀看大法官釋憲結果。他對釋憲結果感到遺憾，臉上也透露無奈表情。他接受媒體電訪時說，實在不懂原住民在自己傳統土地狩獵就是違法，現在心情很複雜，反正關完出來，他還是會去打獵。

另同樣因違反野動法，遭判6個月有期徒刑而聲請釋憲的台東55歲卑南族獵人潘志強，在釋憲結果出爐後，也透過個人臉書寫道「大法官說了算」，他不怪大法官，畢竟不了解原住民族生活文化；原住民狩獵是傳統，也是文化，他會繼續狩獵下去，直到身體無法再動了。

不少前來關心的親友，一起在王光祿老家外，聆聽大法官釋憲結果。圖／讀者提供
不少前來關心的親友，一起在王光祿老家外，聆聽大法官釋憲結果。圖／讀者提供
大法官今天做出釋字第803號解釋，台東62歲布農族獵人王光祿（右）與老母親（左）在老家透過電腦網路直播觀看大法官釋憲結果。圖／讀者提供
大法官今天做出釋字第803號解釋，台東62歲布農族獵人王光祿（右）與老母親（左）在老家透過電腦網路直播觀看大法官釋憲結果。圖／讀者提供

釋憲 大法官 台東

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