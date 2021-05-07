快訊

熟齡離婚女倍增 媽媽追求自我孩子也祝福

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒駕撞死曾以琳韓肇事妻抵台 曾母：嚴重騷擾絕不見面

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

台灣學生曾以琳在韓國攻讀博士時，去年11月在首爾街頭遭男子酒駕撞死，據傳肇事者妻子日前到台灣，希望向曾以琳父母道歉，曾以琳母親石宇慶說，絕不和對方和解，也質疑對方怎麼知道她們的資訊，已侵擾她和丈夫的生活環境，「太可怕了！」

28歲曾以琳去年11月6日在韓國遭男子酒駕撞死，首爾法院一審今年4月14日判處8年徒刑，據傳肇事者妻子日前到台灣，想拜訪曾的父母，曾母直言「她事前沒聽說對方要來，知道也不會見她」。

石宇慶難過表示，昨天是女兒車禍過世滿6個月的日子，6個月來她每天流淚過日，日前好不容易才決定，帶著女兒心愛的遺物出門走走，沒想到才回到家，就聽到對方曾到她的教會，和丈夫工作醫院找人，這對她而言是嚴重的騷擾，讓人覺得「太可怕了！」

石宇慶說，去年女兒發生不幸後，她和丈夫就已透過律師強調，不和解、不收信、不見面，對方透過律師來信她也不收，她更質疑對方為什麼會知道他們一家人在台灣的教會，丈夫工作醫院地點，對方這樣侵擾他們生活，已經造成她的恐懼。

「我們絕不會與被告和解！」石宇慶嚴正表示，肇事者不是第一次酒駕，在撞死以琳前已經有2次酒駕肇事紀錄，聽說之前都是用錢和解，難道這次還想用錢和解嗎？她絕不讓女兒白白犧牲，也不會和對方見面，或談和解。

台灣學生曾以琳在韓國攻讀博士時，去年11月在首爾街頭遭男子酒駕撞死，據傳肇事者妻子近日已到台灣，希望向曾以琳父母道歉。圖／石宇慶提供
台灣學生曾以琳在韓國攻讀博士時，去年11月在首爾街頭遭男子酒駕撞死，據傳肇事者妻子近日已到台灣，希望向曾以琳父母道歉。圖／石宇慶提供

酒駕 首爾

延伸閱讀

男酒駕撞死黃暐瀚母 警政署：調查肇事前飲酒狀況

撞死黃暐瀚母後喝酒脫罪 警政署：隱匿酒駕應從重求刑

曾以琳遭韓國男子酒駕撞死 妻抵台欲道歉遭婉拒

酒駕撞上國道紅斑馬！他聚會小酌仍開車 酒測0.42送辦

相關新聞

熱戀借600萬給男友投資買房 分手他竟耍賴一毛不肯還

桃園張姓男子和顏姓前女友交往時一度論及婚嫁，張以投資、買房為由，向顏借了600萬元現金，雙方也簽立借據、按捺指紋，未料1...

已婚男與KTV陪侍女打得火熱 老媽一句話救小三獲輕判

廖男與理容KTV陪侍女子小蘋（化名）打得火熱，廖母為了家庭和諧，前往小蘋家告訴她兒子已婚，但2人仍繼續往來，經廖妻小麗（...

北海岸防飆車、改裝排氣管 今天凌晨取締噪音車16件

隨著天氣轉熱，夜間不當改裝噪音車增加，金山分局為防制危險駕車及稽查不當改裝噪音車輛，昨晚到今天凌晨，在北海岸要路段，會同...

爸爸躺病榻折磨2年慘死 闖禍駕駛要賠遺孀年幼兒812萬

桃園梁姓男子開小客貨車沒注意，冒然右轉撞上曾姓騎士害他重傷，在病榻上反覆因感染、褥瘡折磨2年多死亡，害曾的妻子、2名讀國...

男偷拍高中外甥女洗澡原判緩刑2年 檢上訴法院改判4年

嘉義市蔣姓男子與妻子長期無性生活，為排解性慾，2年前在住處浴室，裝設針孔攝影機偷拍妻子洗澡，觀看增加自慰情趣，去年2高中...

明知政府發放疫情援助金假訊息 台南男子轉發整人挨罰

台南市張姓男子1月27日晚間以LINE發布「由於疫情的關係，政府決定幫助國民，無條件每個家庭將會提供援助。援助金可高達5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。