酒駕撞死曾以琳韓肇事妻抵台 曾母：嚴重騷擾絕不見面

台灣學生曾以琳在韓國攻讀博士時，去年11月在首爾街頭遭男子酒駕撞死，據傳肇事者妻子日前到台灣，希望向曾以琳父母道歉，曾以琳母親石宇慶說，絕不和對方和解，也質疑對方怎麼知道她們的資訊，已侵擾她和丈夫的生活環境，「太可怕了！」

28歲曾以琳去年11月6日在韓國遭男子酒駕撞死，首爾法院一審今年4月14日判處8年徒刑，據傳肇事者妻子日前到台灣，想拜訪曾的父母，曾母直言「她事前沒聽說對方要來，知道也不會見她」。

石宇慶難過表示，昨天是女兒車禍過世滿6個月的日子，6個月來她每天流淚過日，日前好不容易才決定，帶著女兒心愛的遺物出門走走，沒想到才回到家，就聽到對方曾到她的教會，和丈夫工作醫院找人，這對她而言是嚴重的騷擾，讓人覺得「太可怕了！」

石宇慶說，去年女兒發生不幸後，她和丈夫就已透過律師強調，不和解、不收信、不見面，對方透過律師來信她也不收，她更質疑對方為什麼會知道他們一家人在台灣的教會，丈夫工作醫院地點，對方這樣侵擾他們生活，已經造成她的恐懼。