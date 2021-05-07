聽新聞
test
0:00 / 0:00
酒駕撞死曾以琳韓肇事妻抵台 曾母：嚴重騷擾絕不見面
台灣學生曾以琳在韓國攻讀博士時，去年11月在首爾街頭遭男子酒駕撞死，據傳肇事者妻子日前到台灣，希望向曾以琳父母道歉，曾以琳母親石宇慶說，絕不和對方和解，也質疑對方怎麼知道她們的資訊，已侵擾她和丈夫的生活環境，「太可怕了！」
28歲曾以琳去年11月6日在韓國遭男子酒駕撞死，首爾法院一審今年4月14日判處8年徒刑，據傳肇事者妻子日前到台灣，想拜訪曾的父母，曾母直言「她事前沒聽說對方要來，知道也不會見她」。
石宇慶難過表示，昨天是女兒車禍過世滿6個月的日子，6個月來她每天流淚過日，日前好不容易才決定，帶著女兒心愛的遺物出門走走，沒想到才回到家，就聽到對方曾到她的教會，和丈夫工作醫院找人，這對她而言是嚴重的騷擾，讓人覺得「太可怕了！」
石宇慶說，去年女兒發生不幸後，她和丈夫就已透過律師強調，不和解、不收信、不見面，對方透過律師來信她也不收，她更質疑對方為什麼會知道他們一家人在台灣的教會，丈夫工作醫院地點，對方這樣侵擾他們生活，已經造成她的恐懼。
「我們絕不會與被告和解！」石宇慶嚴正表示，肇事者不是第一次酒駕，在撞死以琳前已經有2次酒駕肇事紀錄，聽說之前都是用錢和解，難道這次還想用錢和解嗎？她絕不讓女兒白白犧牲，也不會和對方見面，或談和解。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言