影／王光祿獵釋憲案部分違憲 聲請人遺憾但會繼續狩獵

大法官今天受理王光祿等原住民族打獵案聲請釋憲，作出釋字第803號解釋，宣告法律部分違憲，司法院秘書長林輝煌在會後記者會表示，本件的聲請人王光祿、潘志強等人都無法由此解釋獲得救濟。憲法法庭外聲援王光祿的團體也與聲請人王光祿、潘志強電訪連線，兩人一律強調「當然會繼續狩獵！」

布農族王光祿2013年持「非自製獵槍」射殺保育類動物長鬃山羊和山羌，被依違反「槍砲彈藥刀械管制條例」和「野生動物保育法」，判刑3年6月確定。王光祿質疑法律侵害原民狩獵文化因而聲請釋憲。

許宗力庭上表示，要求原住民用自製獵槍狩獵合憲，但對於自製獵槍相關規範不足則是違憲，應在2年內修法來保障原住民狩獵；另外，野生動物保育法相關規定保障不足，對於獵捕、宰殺野生動物不應包含保育動物；事前申請狩獵部分條文違憲，即刻失效，應有彈性管制。