影／王光祿獵釋憲案部分違憲 聲請人遺憾但會繼續狩獵
大法官今天受理王光祿等原住民族打獵案聲請釋憲，作出釋字第803號解釋，宣告法律部分違憲，司法院秘書長林輝煌在會後記者會表示，本件的聲請人王光祿、潘志強等人都無法由此解釋獲得救濟。憲法法庭外聲援王光祿的團體也與聲請人王光祿、潘志強電訪連線，兩人一律強調「當然會繼續狩獵！」
布農族王光祿2013年持「非自製獵槍」射殺保育類動物長鬃山羊和山羌，被依違反「槍砲彈藥刀械管制條例」和「野生動物保育法」，判刑3年6月確定。王光祿質疑法律侵害原民狩獵文化因而聲請釋憲。
許宗力庭上表示，要求原住民用自製獵槍狩獵合憲，但對於自製獵槍相關規範不足則是違憲，應在2年內修法來保障原住民狩獵；另外，野生動物保育法相關規定保障不足，對於獵捕、宰殺野生動物不應包含保育動物；事前申請狩獵部分條文違憲，即刻失效，應有彈性管制。
大法官釋憲後，潘志強強調，除非他被中華民國判死刑，或是雙腿無法上山，否則他會繼續狩獵，因為這是原住民的文化，王光祿同樣表示會繼續狩獵，並且對釋憲結果表示遺憾，強調現在這個時代應該用好的槍，怎麼還在用那個「砰、砰、砰」的槍呢？原住民狩獵幾百年，也沒有說什麼動物不見啊。
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