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影／王光祿獵釋憲案部分違憲 聲請人遺憾但會繼續狩獵

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導

大法官今天受理王光祿原住民族打獵案聲請釋憲，作出釋字第803號解釋，宣告法律部分違憲，司法院秘書長林輝煌在會後記者會表示，本件的聲請人王光祿、潘志強等人都無法由此解釋獲得救濟。憲法法庭外聲援王光祿的團體也與聲請人王光祿、潘志強電訪連線，兩人一律強調「當然會繼續狩獵！」

布農族王光祿2013年持「非自製獵槍」射殺保育類動物長鬃山羊和山羌，被依違反「槍砲彈藥刀械管制條例」和「野生動物保育法」，判刑3年6月確定。王光祿質疑法律侵害原民狩獵文化因而聲請釋憲。

許宗力庭上表示，要求原住民用自製獵槍狩獵合憲，但對於自製獵槍相關規範不足則是違憲，應在2年內修法來保障原住民狩獵；另外，野生動物保育法相關規定保障不足，對於獵捕、宰殺野生動物不應包含保育動物；事前申請狩獵部分條文違憲，即刻失效，應有彈性管制。

大法官釋憲後，潘志強強調，除非他被中華民國判死刑，或是雙腿無法上山，否則他會繼續狩獵，因為這是原住民的文化，王光祿同樣表示會繼續狩獵，並且對釋憲結果表示遺憾，強調現在這個時代應該用好的槍，怎麼還在用那個「砰、砰、砰」的槍呢？原住民狩獵幾百年，也沒有說什麼動物不見啊。

十五位大法官今天開憲法法庭針對原住民王光祿等狩獵案作出釋字第803號解釋，宣告法律部分違憲，司法院外聲援原住民狩獵文化的團體表達抗議。記者潘俊宏／攝影
十五位大法官今天開憲法法庭針對原住民王光祿等狩獵案作出釋字第803號解釋，宣告法律部分違憲，司法院外聲援原住民狩獵文化的團體表達抗議。記者潘俊宏／攝影
審判長許宗力（右二）等十五位大法官今天開憲法法庭，針對原住民王光祿等狩獵案作出釋字第803號解釋，宣告法律部分違憲。記者潘俊宏／攝影
審判長許宗力（右二）等十五位大法官今天開憲法法庭，針對原住民王光祿等狩獵案作出釋字第803號解釋，宣告法律部分違憲。記者潘俊宏／攝影
十五位大法官今天開憲法法庭針對原住民王光祿等狩獵案作出釋字第803號解釋，宣告法律部分違憲，司法院外聲援原住民狩獵文化的團體表達抗議。記者潘俊宏／攝影
十五位大法官今天開憲法法庭針對原住民王光祿等狩獵案作出釋字第803號解釋，宣告法律部分違憲，司法院外聲援原住民狩獵文化的團體表達抗議。記者潘俊宏／攝影
司法院秘書長林輝煌（圖）今天在王光祿釋憲案後主持記者會，表示本件的聲請人王光祿、潘志強等人都無法由此解釋獲得救濟。記者潘俊宏／攝影
司法院秘書長林輝煌（圖）今天在王光祿釋憲案後主持記者會，表示本件的聲請人王光祿、潘志強等人都無法由此解釋獲得救濟。記者潘俊宏／攝影
審判長許宗力（中）等十五位大法官今天開憲法法庭，針對原住民王光祿等狩獵案作出釋字第803號解釋，宣告法律部分違憲。記者潘俊宏／攝影
審判長許宗力（中）等十五位大法官今天開憲法法庭，針對原住民王光祿等狩獵案作出釋字第803號解釋，宣告法律部分違憲。記者潘俊宏／攝影
十五位大法官今天開憲法法庭針對原住民王光祿等狩獵案作出釋字第803號解釋，宣告法律部分違憲，司法院外聲援原住民狩獵文化的團體表達抗議。記者潘俊宏／攝影
十五位大法官今天開憲法法庭針對原住民王光祿等狩獵案作出釋字第803號解釋，宣告法律部分違憲，司法院外聲援原住民狩獵文化的團體表達抗議。記者潘俊宏／攝影
司法院秘書長林輝煌（中）今天在王光祿釋憲案後主持記者會，表示本件的聲請人王光祿、潘志強等人都無法由此解釋獲得救濟。記者潘俊宏／攝影
司法院秘書長林輝煌（中）今天在王光祿釋憲案後主持記者會，表示本件的聲請人王光祿、潘志強等人都無法由此解釋獲得救濟。記者潘俊宏／攝影

王光祿 原住民 釋憲

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