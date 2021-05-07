王光祿釋憲案部分違憲 王光祿：遺憾但仍會繼續狩獵

王光祿。圖／聯合報系資料照

大法官受理王光祿等原住民族打獵案聲請釋憲，今作出釋字第803號解釋。司法院秘書長林輝煌表示，本件的聲請人王光祿、潘志強等人都無法由此解釋獲得救濟。聲請人王光祿聽到後，律師電訪時他強調：「我當然會繼續狩獵！」

本案源於王光祿以土造長槍捕獵野生保育動物山羊、山羌各1隻，當時法院認為槍砲條例允許原住民為生活工具所需，經主管機關許可而持有「自製獵槍」打獵，但王使用的「土造長槍」無法免責。

此外，王光祿是基於滿足口腹之欲獵捕，並非為了傳統文化或祭儀。檢方提非常上訴，最高法院聲請釋憲，合議庭認為，狩獵是原住民傳統文化，槍砲條例限制原住民僅能以「自製」的落後槍枝打獵，致原住民不能使用較安全的現代化制式獵槍。

另外，野生動物保育法限制原住民只能基於因動物逾量、學術研究、教育目的或傳統文化祭儀必要才能狩獵，罔顧原民生活習慣。

最高法院認為槍砲條例、野生動物保育法條文未考量原住民特殊情形，也沒有依據原基法檢討修正，不符合兩公約規定應事先與原民部落諮商獲其同意，違反憲法增修條文第10條規定的國家應肯定多元文化、維護原住民傳統及促進發展的意旨。

司法院大法官今認定槍砲彈藥刀械許可及管理辦法第2條第3款、原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法第4條第3項與第4項第4款部分違憲，但其他審查客體全合憲。

大法官釋憲後，法扶專職律師謝孟羽用電話與聲請人王光祿連線。王光祿表示，我有點遺憾，這是我們原住民的文化，怎麼會讓我們把這個狩獵的文化被抹滅呢？現在這個時代應該用好的槍，怎麼還在用那個「砰砰砰砰」的槍呢？