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王光祿獵保育動物判刑定讞恐入獄？ 等檢方決定

聯合報 / 記者林孟潔王宏舜賴佩璇／台北即時報導

布農族人王光祿為母親獵捕保育類的台灣長鬃山羊、山羌遭判刑，引發違憲爭議，司法院大法官今宣告部分違憲，包括自製獵槍規範不足、非定期性獵捕活動申請期限過度限制、申請書需載明獵捕動物種類和數量等3項違憲，但王光祿無法獲得救濟，是否要先入獄服刑，得等檢方決定。

王光祿2013年8月持土造長槍捕獵野生保育類動物，被判刑3年6月定讞；檢方提非常上訴後，最高法院審理認為有違憲之虞，裁定停止審判，聲請釋憲；大法官今作出解釋，無法讓王光祿獲得救濟。

據悉，雖然大法官解釋後，王光祿非常上訴案仍在最高法院審理中，但非常上訴等救濟不影響執行，王光祿已被判刑定讞，現今是否需要入獄服刑，仍有待檢方執行決定。

司法院大法官今宣告原住民狩獵條文部分違憲，包括槍砲彈藥刀械許可及管理辦法對於自製獵槍規範不足，不符合讓原住民安全合法狩獵的要求，違背憲法保障人民生命權、身體權和原住民狩獵文化權利。

再者，原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法第4條第3項中，關於非定期性獵捕活動申請期限和程序規定，欠缺合理彈性，過度限制原住民狩獵文化權利，違反比例原則，應該從解釋公布日開始不再適用。

最後，原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法第4條第4項第4款規定，申請書應該載明獵捕動物種類和數量，此部分違反憲法比例原則，應該從解釋公布日開始不再適用。

布農族人王光祿（前排右三）、卑南族人潘志強（前排左）就狩獵權聲請大法官解釋。聯合報系資料／記者侯永全攝影
布農族人王光祿（前排右三）、卑南族人潘志強（前排左）就狩獵權聲請大法官解釋。聯合報系資料／記者侯永全攝影

王光祿 原住民 大法官

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狩獵權走上釋憲 原民盼傳統與法律求取平衡

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