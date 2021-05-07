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王光祿釋憲案部分違憲 潘志強：除非死刑才不會狩獵！
大法官受理王光祿等原住民族打獵案聲請釋憲，今作出釋字第803號解釋。司法院秘書長林輝煌表示，本件的聲請人王光祿、潘志強等人都無法由此解釋獲得救濟。卑南族獵人潘志強受訪說，「除非被判死刑或不能上山，才會無法狩獵！」
大法官認定槍砲彈藥刀械許可及管理辦法第2條第3款、原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法第4條第3項與第4項第4款部分違憲，但其他審查客體全合憲。
林輝煌表示，六件原因案件均無法獲得救濟，其中王光祿涉及野生動物保育法許可制、槍砲彈藥刀械管制條例除罪化部份僅包含自製獵槍部分，大法官認為均合憲；另涉及野保法第41條部分，大法官決議不受理，因此王無法因解釋獲得救濟。
林輝煌說，本號解釋揭示原住民依循其文化傳承而從事狩獵活動，是原住民族文化權利的重要內涵，應受憲法所保障，但憲法也肯認環境生態保護、野生動物保育的重要價值，國家基於憲法所肯認知各種重要價值及法益的保護，推動立法與政策時，應力求與環境生態保護，包括與野生動物保育的平衡。
潘志強電訪表示，「目前心情有點失望，但我不怪他們，他們並不了解我們！」狩獵是原住民文化重要的一環，安全的狩獵工具是基本要件，還給我們安全狩獵工具，是憲法保障多元文化具體的表現。
他強調，「除非我被中華民國法律判死刑，或者是雙腿無法上山，我才會無法狩獵！」因為這是我們的文化。他說，「我要求請大法官依同上山，讓大法官真正了解山林狀態，見到野生動物的機率是多高。」
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