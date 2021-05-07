原民狩獵案／獵槍規範、申請期限、申請書項目 全部違憲

布農族人王光祿為母親獵捕保育類的台灣長鬃山羊、山羌遭判刑，引發違憲爭議，司法院大法官今宣告部分違憲，包括自製獵槍規範不足、非定期性獵捕活動申請期限過度限制、申請書需載明獵捕動物種類和數量等3項違反比例原則、違背憲法保障生命權、原住民狩獵文化意旨。

大法官認為，其一，槍砲彈藥刀械許可及管理辦法對於自製獵槍規範不足，不符合讓原住民安全合法狩獵的要求，違背憲法保障人民生命權、身體權和原住民狩獵文化權利。

大法官指出，管理辦法中只將自製獵槍限縮於單發前膛槍、準後膛槍，且填充物只以非制式子彈為限，構造尚屬粗糙，更因法定規格、原住民自製能力的限制，而難有合宜的保險設計；另外，自製獵槍製作後未經膛壓驗證測試，若槍枝製作不良時，有可能引發膛炸、誤擊或擦槍走火的死傷事件。

況且，就自製獵槍限於申請人自行獨力，或以非營利目的地原住民協力製作，並沒有基於安全性、穩定性考量的輔助機制，且沒有對原住民自製獵槍建立完整的安全驗證制度、安全使用訓練機制，違背憲法保障意旨，相關機關應該在2年內盡速檢討修正，訂定原住民可以安全從事合法狩獵活動的自製獵槍規範。

其二，原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法第4條第3項中，關於非定期性獵捕活動申請期限和程序規定，欠缺合理彈性，過度限制原住民狩獵文化權利，違反比例原則，應該從解釋公布日開始不再適用。

大法官認為，原住民非定期性狩獵需求，通常基於傳統文化的信仰和習慣，若是突發性質，未必都可以事先預期，但管理辦法一律要求在活動開始前5天提出申請，而沒有其他彈性措施，無異剝奪原住民依從傳統信仰或習慣而合法狩獵的機會；若原住民沒有在期限內提出申請，就必須面臨放棄狩獵文化權利，或觸法的兩難局面，違反比例原則。