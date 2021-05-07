原住民族打獵非無限上綱 王光祿等聲請人全無法獲救濟

大法官受理王光祿等原住民族打獵案聲請釋憲，今作出釋字第803號解釋，認定槍砲彈藥刀械許可及管理辦法第2條第3款、原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法第4條第3項與第4項第4款部分違憲，但其他審查客體全合憲。司法院秘書長林輝煌表示，本件的聲請人王光祿、潘志強等人都無法由此解釋獲得救濟。

林說，六件原因案件均無法獲得救濟，其中王光祿涉及野生動物保育法許可制、槍砲彈藥刀械管制條例除罪化部份僅包含自製獵槍部分，大法官認為均合憲；另涉及野保法第41條部分，大法官決議不受理，因此王無法因解釋獲得救濟。

林輝煌表示，本號解釋揭示原住民依循其文化傳承而從事狩獵活動，是原住民族文化權利的重要內涵，應受憲法所保障，但憲法也肯認環境生態保護、野生動物保育的重要價值，國家基於憲法所肯認知各種重要價值及法益的保護，推動立法與政策時，應力求與環境生態保護，包括與野生動物保育的平衡。

本號解釋「部分違憲」部分，第一是槍砲彈藥刀械許可及管理辦法第2條第3款有關「自製獵槍」的規範有所不足，未符合使原住民得安全從事合法狩獵活動的要求，違反憲法保障人民生命權、身體權及原住民從事狩獵活動的文化權利意旨，有關機關2年內應修正。

其次，「原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法」第4條第3項關於非定期性獵捕活動應於5日前提出申請部分，基於傳統文化所傳承的信仰或習慣而生突發性未可事先預期的非定期性獵捕活動的需求，所定申請期限與程序規定欠缺合理彈性，過度限制，違反比例原則，今日起不再適用。

第三，同條文第4項第4款有關申請書應載明獵捕動物的種類與數量部分，要求申請人在狩獵活動開始前就期待狩獵成果，已是超過必要的限度，而且與原住民傳統文化所傳承的思想、觀念難以相容，違反憲法比例原則，也自今天起不再適用。

林輝煌也表示，第803號解釋針對野生動物保育法第21條之1第1項所稱「傳統文化」意涵包含非營利自用，但考量原住民基於傳統文化的獵捕、宰殺或利用野生動物之行為，仍對野生動物，尤其是保育類野生動物造成相當大危害，立法者對原住民基於傳統文化下非營利性自用而獵捕、宰殺或利用野生動物之行為予以規範，或授權主管機關訂定管制規範時，除有特殊例外，其得獵捕、宰殺或利用的野生動物，應「不包括保育類野生動物」，這部分屬合憲性解釋。

另外，槍砲彈藥刀械管制條例第20條第1項有關除罪化範圍之設定，限於「原住民未經許可，製造、運輸或持有自製獵槍，供作生活工具之用者」，屬立法裁量之合理範圍。而「自製之獵槍」一詞非罕見或一般人難以客觀理解的用語，沒有違反法律明確性原則的問題。