快訊

熟齡離婚女倍增 媽媽追求自我孩子也祝福

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

員林農會會員代表選舉口罩賄選 檢方給予緩起訴處分

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣多個基層農會本屆（第十九屆）會員代表選舉競爭激烈，賄選綁樁傳聞甚囂塵上，員林市許姓里長購買每盒400元口罩，在包裝盒外面貼上自己的名片，交付馮姓鎮民代表分贈給曾姓等5名農會會員，彰化地檢署接獲情報和偵查後，因許、馮二人認罪，檢方認為他們犯後態度良好，給予緩起訴1年和裁定繳交緩起訴金各2萬元。

起訴書指出，許姓里長今年元月到2月，多次以市價購買每盒400元的口罩，在包裝盒外面貼上自己的名片，和馮姓鎮代分別贈送給農會曾姓等5名會員代表，要求投票支持許姓里長，全案彰化地檢署指揮彰化縣調查站、員林分局偵辦，許、馮二人坦承犯行，曾姓等5名農會會員也承認收到口罩。

起訴書表示，許、馮二人先前均無犯罪紀錄，犯後坦認犯行，態度良好，檢察官衡量經過這件事，應已知所警惕，且犯罪情節尚屬輕微，對公共利益尚無重大妨害等情形，檢方認為給予緩起訴處分最為適當，至於曾姓等5名會員代表另為不起訴處分。

員林市農會會員代表本屆選舉出現口罩賄選案，彰化檢方給予緩起分處分。記者簡慧珍／攝影
員林市農會會員代表本屆選舉出現口罩賄選案，彰化檢方給予緩起分處分。記者簡慧珍／攝影

農會 口罩

延伸閱讀

員林市公所破除鬼屋傳說 將變更地目打造長照社福園區

影／與民團推廣透明口罩 游錫堃：對社會溝通有幫助

她拒戴口罩還大鬧機艙 FAA從嚴執法罰3.2萬

彰化縣田中農會會員代表賄選案 4名蕭嫌均被提起公訴

相關新聞

熱戀借600萬給男友投資買房 分手他竟耍賴一毛不肯還

桃園張姓男子和顏姓前女友交往時一度論及婚嫁，張以投資、買房為由，向顏借了600萬元現金，雙方也簽立借據、按捺指紋，未料1...

已婚男與KTV陪侍女打得火熱 老媽一句話救小三獲輕判

廖男與理容KTV陪侍女子小蘋（化名）打得火熱，廖母為了家庭和諧，前往小蘋家告訴她兒子已婚，但2人仍繼續往來，經廖妻小麗（...

北海岸防飆車、改裝排氣管 今天凌晨取締噪音車16件

隨著天氣轉熱，夜間不當改裝噪音車增加，金山分局為防制危險駕車及稽查不當改裝噪音車輛，昨晚到今天凌晨，在北海岸要路段，會同...

爸爸躺病榻折磨2年慘死 闖禍駕駛要賠遺孀年幼兒812萬

桃園梁姓男子開小客貨車沒注意，冒然右轉撞上曾姓騎士害他重傷，在病榻上反覆因感染、褥瘡折磨2年多死亡，害曾的妻子、2名讀國...

男偷拍高中外甥女洗澡原判緩刑2年 檢上訴法院改判4年

嘉義市蔣姓男子與妻子長期無性生活，為排解性慾，2年前在住處浴室，裝設針孔攝影機偷拍妻子洗澡，觀看增加自慰情趣，去年2高中...

明知政府發放疫情援助金假訊息 台南男子轉發整人挨罰

台南市張姓男子1月27日晚間以LINE發布「由於疫情的關係，政府決定幫助國民，無條件每個家庭將會提供援助。援助金可高達5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。