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員林農會會員代表選舉口罩賄選 檢方給予緩起訴處分
彰化縣多個基層農會本屆（第十九屆）會員代表選舉競爭激烈，賄選綁樁傳聞甚囂塵上，員林市許姓里長購買每盒400元口罩，在包裝盒外面貼上自己的名片，交付馮姓鎮民代表分贈給曾姓等5名農會會員，彰化地檢署接獲情報和偵查後，因許、馮二人認罪，檢方認為他們犯後態度良好，給予緩起訴1年和裁定繳交緩起訴金各2萬元。
起訴書指出，許姓里長今年元月到2月，多次以市價購買每盒400元的口罩，在包裝盒外面貼上自己的名片，和馮姓鎮代分別贈送給農會曾姓等5名會員代表，要求投票支持許姓里長，全案彰化地檢署指揮彰化縣調查站、員林分局偵辦，許、馮二人坦承犯行，曾姓等5名農會會員也承認收到口罩。
起訴書表示，許、馮二人先前均無犯罪紀錄，犯後坦認犯行，態度良好，檢察官衡量經過這件事，應已知所警惕，且犯罪情節尚屬輕微，對公共利益尚無重大妨害等情形，檢方認為給予緩起訴處分最為適當，至於曾姓等5名會員代表另為不起訴處分。
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